L’ambassadeur américain à Rabat salue le leadership du Roi pour la promotion de la tolérance religieuse

“Je tiens à saluer le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Ses efforts continus en faveur de la promotion de la tolérance et de l’harmonie religieuse”, a souligné M. Fischer, lors d’un point de presse tenu au lendemain de la décision historique de Washington de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

Il a relevé, à cet égard, que de la tradition historique du Maroc de protéger sa minorité juive jusqu’à l’accord annoncé jeudi, en passant par la signature de la Déclaration de Marrakech sur les droits des minorités religieuses, Sa Majesté le Roi “donne l’exemple” dans la région et de par le monde.