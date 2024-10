La France entend accroître sa présence consulaire et culturelle au Sahara marocain (ministre français des AE)

« Nous allons y accroître notre présence consulaire et culturelle, en vue de la création d’une alliance française », a indiqué M. Barrot, lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le chef de la diplomatie française a réitéré, à cette occasion, la volonté de son pays de développer le partenariat maroco-français sur l’ensemble du territoire du Royaume, y compris au Sahara marocain, rappelant les propos de M. Macron qui a réitéré dans un discours, prononcé mardi lors d’une séance conjointe des deux chambres du Parlement, que le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.

« Nous avons joint les actes à la parole et j’ai le plaisir de vous annoncer que la carte du Maroc a été actualisée et mise en ligne sur le site du ministère (français) de l’Europe et des Affaires étrangères », s’est réjoui M. Barrot.

Les entreprises françaises accompagneront le développement de ces territoires au travers d’investissements, d’initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales, a-t-il renchéri, faisant savoir que l’ambassadeur de France au Maroc se rendra dès la semaine prochaine dans les Provinces du Sud. « Nous allons y accroître notre présence consulaire et culturelle, en vue de la création d’une alliance française », a-t-il dit.

Le ministre français a tenu à affirmer que son pays sera aux côtés du Maroc « pour favoriser une solution politique, juste et durable, dont le plan d’autonomie de 2007 constitue la seule base ».