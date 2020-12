La compagnie martime française, La Méridionale, lance sa nouvelle liaison Marseille-Tanger Med

Le port de Tanger Med sera connecté à Marseille par une liaison maritime mixte fret et passagers. Cette liaison sera opérée par la compagnie maritime française, La Méridionale, dès mercredi 2 décembre 2020.

«Durant l’épisode de crise sanitaire, le lancement de la ligne s’appuiera sur deux rotations hebdomadaires pour passer ensuite à trois liaisons par semaine», a fait savoir la compagnie dans un communiqué.

Ces liaisons seront assurées par deux navires : le Girolata, d’une capacité de 606 passagers et 230 véhicules passagers et le Pélagos avec 269 passagers et 75 véhicules, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

La Méridionale ambitionne de faire voyager chaque année plus de 50.000 passagers sur sa liaison Marseille-Tanger Med. Elle table également sur 280 kilomètres linéaires de fret à transporter chaque année, soit l’équivalent de 20.750 remorques, un volume qui représente entre 5 et 6 % du total des volumes de remorques transportés vers Tanger.

La Méridionale assure depuis 1937 les liaisons maritimes entre la Corse et Marseille. Elle s’est distinguée dans les années 80 en proposant une flotte moderne constituée de navires mixtes (Ro-Pax), c’est-à-dire transportant à la fois du fret roulant et des passagers. En 2019, la Méridionale a transporté 206 000 passagers, 90 000 véhicules et 650 kilomètres de fret.