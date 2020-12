Inauguration vendredi de l’Observatoire Africain des Migrations par Nasser Bourita et Amira El Fadil

La création de l’Observatoire Africain des Migrations, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, en sa qualité de leader de l’Afrique sur la migration, a permis de doter le continent africain d’un outil efficace lui permettra de répondre à son besoin réel et pressant de générer une meilleure connaissance, compréhension et maitrise du phénomène migratoire, de développer la collecte, l’analyse et l’échange de données entre les pays africains, et pour favoriser une gouvernance éclairée des migrations africaines.

L’Observatoire doit venir en aide aux pays africains à travers le renforcement de leurs compétences en vue d’élaborer des politiques migratoires nationales leur permettant une meilleure gestion des flux migratoires.

Il constitue la réponse pratique pour pallier au manque des données sur les migrations en Afrique et pour remédier à la problématique des politiques migratoires souvent inefficaces en raison du manque de ces données rendant ainsi la tache de gouvernements africains difficile et presque désespérée.

L’Observatoire des Migrations s’évertuera également à partager les données collectées via un système interconnecté associant différentes sous-régions et pays africains. L’objectif étant d’éclairer les décideurs politiques et d’améliorer les capacités des pays de l’UA dans une optique d’amélioration de la situation des migrants et la mise en valeur du nexus migration-développement.

Il doit jouer un rôle important pour fédérer et soutenir des initiatives continentales existantes sur la Migration dans le continent ;

Convaincue de la vision royale et de la contribution majeure de l’Observatoire dans la gouvernance migratoire au plan africain, la Commission de l’Union Africaine, avec à sa tête Moussa Faki Mahammat président de la Commission de l’UA, en présence de Mme Amira El Fadel Commissaire aux Affaires Sociales, ont procédé à la signature, le 10 décembre 2018, avec le gouvernement marocain représenté par M. Bourita, en marge du Pacte Mondial pour la Migration, de l’accord de siège entre le Royaume du Maroc et la Commission de l’UA afin d’abriter l’Observatoire, dont le siège sera à Rabat.

En effet la décision 730 de l’Assemblée de l’UA, en date de février 2019 sur les progrès accomplis en vue de l’opérationnalisation de l’OAM, avait demandé à la Commission de l’Union Africaine d’accélérer l’élaboration des incidences légales, structurelles et financières ainsi que le statut relatif à l’opérationnalisation de l’OAM pour examen et adoption par les organes délibérants de l’UA pour février 2020.

Porté par la vision royale, le Royaume du Maroc ne ménagera aucun effort pour l’opérationnalisation de l’OAM dans les plus brefs délais et suivra à travers sa Plus haute Autorité ses livrables et résultats ;

Le Royaume du Maroc, fort de son engagement en faveur de la cause migratoire africaine et conscient de la priorité que la question migratoire revêt pour chaque pays africain est convaincu que l’opérationnalisation de cet Observatoire donnera à l’Afrique l’instrument idoine pour favoriser une meilleure gestion de la migration.

Ce mécanisme sacralisera l’engagement de l’Afrique en faveur d’une migration respectueuse des droits de l’homme, mieux gérée et mise à profit au service du développement du Continent.

Il permettra aussi à notre continent d’honorer une grande partie de ses engagements liés à la mise en œuvre du Pacte mondial de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, pour relever les défis rencontrés dans la gouvernance migratoire.