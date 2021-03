Huit personnes blessées dans une “attaque terroriste” en Suède

“Je ne peux commenter l’état des blessures de ceux qui ont été attaqués, mais des gens ont été transportés à l’hôpital”, a déclaré la porte-parole de la police Angelica Israelsson Silfver.

Selon la radio suédoise, l’auteur présumé doit avoir utilisé une sorte de couteau, avant d’être neutralisé par la police. Mais, dans l’intérêt de l’enquête, la police n’a pas précisé quelle arme du crime a été utilisée.

“Il y a eu pas mal de témoins et nous ne voulons pas influencer les témoins, en termes de ce qu’ils ont pu voir ou non. Nous devons attendre et voir tout ce que nous pouvons dire plus tard”, a précisé la même responsable.

Plusieurs parties du centre de Vetlanda ont été bouclées, notamment la zone autour de la gare.

“La police a la situation sous contrôle à Vetlanda, la situation la plus urgente est maintenant terminée et le travail de la police est maintenant de plus en plus axé sur le travail d’enquête. Il n’y a actuellement aucune indication de nouveaux auteurs soupçonnés dans cette enquête”, a précisé plus tard la police sur son site Internet.