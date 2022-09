“Fridays for Futures” : des manifestations associatives pour le climat partout dans le monde

Les jeunes grévistes luttent pour la justice climatique et les réparations des dommages qui ne peuvent pas être accordées sous forme de prêts, mais plutôt donner suite aux demandes des communautés indigènes et marginalisées : récupérer leurs terres et donner des ressources pour l’adaptation et les pertes et dommages aux personnes les plus touchées par la crise climatique, explique l’association dans un communiqué.

“Nous sommes ici pour exiger des réparations climatiques pour les personnes et les régions les plus touchées. Les gouvernements du Nord devraient payer pour les pertes et les dommages subis par nos communautés, non pas par solidarité, mais parce que c’est leur responsabilité historique, et nous sommes ici pour réclamer cette dette”, a déclaré Edwin Namakanda, un activiste climatique ougandais.

Les jeunes grévistes revendiquent une redistribution de la richesse mondiale, de la technologie et de l’information, ainsi que du pouvoir politique, du Nord au Sud et des plus riches aux plus marginalisés.