France: Mouhcine Benlhassen (LaREM), tête de liste pour les élections consulaires à Rabat

“Une décision qui intervient suite à la réunion de la Commission d’investiture consulaires (CIC) du parti d’Emmanuel Macron, LaREM, tenue le 28 janvier 2021 à Paris, qui a retenu la candidature de M. Benlhassen en tant que tête de liste pour les élections des conseillers des Français de l’étranger à Rabat”, indique un communiqué de LaREM.

A cet effet, l’élection des conseillers pour la 4ème circonscription du Maroc (Rabat) se dérouleront le dimanche 30 mai 2021, relève la même source, qui note que les Français de l’étranger seront appelés à voter pour leurs élus consulaires, en l’occurrence, les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires.

Pour rappel, pendant les 6 ans de leur mandat, ces élus représenteront au plus près des citoyens de leur circonscription la communauté française à l’étranger et seront des acteurs facilitant le lien entre les Français(es) et l’Ambassade et/ou le consulat mais aussi avec les parlementaires élus à l’étranger.

Les conseillers des Français de l’étranger ont également un rôle local à jouer. Ils participent à l’attribution des bourses scolaires et des aides sociales et soutiennent les dispositifs de formation professionnelle des Français à l’Étranger.

Les élus consulaires, poursuit le communiqué, siègent aussi aux conseils d’établissement des écoles françaises pour y défendre les intérêts des familles et peuvent être consultés sur toutes questions relatives à la communauté, allant de la sécurité à l’économie, en passant par la culture.

La mission d’un élu consulaire est aussi politique, puisqu’il est Grand Électeur des 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France.

De nationalité Franco-Marocaine, M. Benlhassen est né le 31 mai 1973 à Rabat. Marié et père d’une fille, il a fait ses études secondaires au lycée Descartes à Rabat, pour ensuite intégrer l’Université Toulouse I – Capitole puis l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse (ESC), spécialité “Banque et Ingénierie Financière”.

Actuellement cadre financier dans une grande banque marocaine de la place, M. Benlhassen est membre actif de “LaREM” depuis 2017, membre du bureau politique de la république en marche Maghreb et Afrique de l’Ouest qui comprend 16 pays et animateur du comité en Marche Rabat.