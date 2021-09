France: l’association “Dynamic Maroc” participe à l’observation des élections marocaines du 8 septembre

L’association Dynamic Maroc a été accréditée par la commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections, présidée par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), pour l’observation des élections générales, prévues au Maroc le 8 septembre 2021.

Cette décision de la commission d’accréditation se fonde sur les dispositions de la loi 30.11 fixant les conditions et les modalités de l’observation indépendante et neutre des élections.

“Dynamic Maroc se réjouit de la confiance que la Commission place en notre association et remercie également le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger marocain (CCME) pour le soutien logistique apporté à cette mission”, indique mercredi un communiqué de son secrétaire général, M. Said Laatiriss.

La délégation de l’association, composée d’une dizaine d’élus et d’acteurs locaux dont le député M. M’jid El Guerrab, doit avoir une réunion mardi 7 septembre avec la présidente du CNDH, Mme Amina Bouayach, et ce dans le cadre des séances d’information organisées en faveur des observateurs internationaux.

“En tant que Marocains du Monde, nous suivons de près ces élections générales qui doivent contribuer à augurer une nouvelle ère pour faire face aux défis externes et aux enjeux internes post-Covide-19”, souligne M. Laatiriss.

La délégation de Dynamic Maroc va observer le déroulement du scrutin dans les bureaux de vote de différentes villes et “espère remplir fidèlement sa mission et être à la hauteur de cet évènement marquant et crucial pour tous les Marocains à l’intérieur comme à l’extérieur du Royaume”.

Lors de son déplacement au Maroc, la délégation de Dynamic Maroc sera reçue par le président du CCME, M. Driss El Yazami, par l’ambassadrice de France au Maroc, Mme Hélène Le Gal et par le président de la Fondation des musées du Maroc, M. Mehdi Qotbi, pour la visite de l’exposition Eugène Delacroix, ainsi que par différentes personnalités marocaines.

Dynamic Maroc, association franco-marocaine, se consacre à la promotion des relations entre la France et le Maroc .

La délégation de Dynamic Maroc sera conduite par M. Said Laatiriss, secrétaire général de l’association, qui a déjà participé comme observateur aux élections législatives d’octobre 2016.

17 ONG et 70 observateurs internationaux ont été accrédités pour suivre les élections du 8 septembre.