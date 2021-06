France: la consommation des ménages chute en 2020, le pouvoir d’achat résiste (Insee)

En 2020, la dépense de consommation finale des ménages chute de 7,1 % en volume en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie, précise l’institut dans une note.

À l’exception des dépenses en alimentation et en boissons qui progressent nettement, les principaux postes de consommation ralentissent ou baissent de façon marquée, relève l’Insee, ajoutant que la chute de la consommation en volume est particulièrement forte pour les dépenses en hébergement et restauration, en transports et en loisirs et culture.

Dans le même temps, le revenu disponible des ménages progresse légèrement en termes réels (+ 0,4 %, après + 2,6 % en 2019), avec l’augmentation du revenu disponible brut en euros courants (+ 1,0 %, après + 3,4 %) et la faible croissance des prix à la consommation (+ 0,6 %, après + 0,8 %).

La légère hausse du pouvoir d’achat du revenu disponible des ménages combinée au net recul de la consommation entraîne une hausse exceptionnelle du taux d’épargne en 2020 (+ 6,3 points en moyenne annuelle), note la même source.