Entretien téléphonique entre Bourita et le Sous-secrétaire d’Etat américain chargé des Affaires

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu vendredi un entretien téléphonique avec David Hale, Sous-secrétaire d’Etat américain chargé des Affaires Politiques.

L’entretien a porté sur les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et les États Unis d’Amérique, ainsi que sur les questions d’intérêt commun en Afrique et au Maghreb, notamment le dossier libyen.

A Bouznika, les délégations du Haut Conseil d’Etat libyen et du Parlement de Tobrouk avaient annoncé, jeudi, un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.

Elles ont également convenu de poursuivre le dialogue et de reprendre les réunions durant la dernière semaine de ce mois afin d’achever les mesures nécessaires garantissant l’application et l’activation de cet accord.