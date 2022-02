Economie: le Maroc a “regagné la majeure partie du terrain perdu” pendant la récession de 2020 (FMI)

Après une contraction de 6,3 % en 2020, le PIB du Royaume devrait avoir augmenté de 6,3 % en 2021, soit l’un des taux les plus élevés de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, souligne l’institution financière internationale.

De même, “les banques marocaines ont bien résisté à la crise, grâce au soutien rapide et exceptionnel de Bank al-Maghrib”, indique-t-on.

Bien qu’ayant récupéré la plupart des emplois perdus en 2020, le taux de chômage de 11,8 % reste supérieur au niveau pré-pandémique, sous l’effet d’un rebond du taux d’activité.

Pour 2022, le FMI prévoit que la croissance du PIB devrait avoisiner les 3 %, “la production agricole revenant à des niveaux moyens et l’activité non agricole poursuivant sa reprise”.

“Les récentes pressions inflationnistes restent maîtrisées et devraient s’estomper à moyen terme, à mesure que diminueront les pressions sur les coûts liées aux perturbations de l’offre à l’échelle internationale”, indique-t-on.

Après avoir fortement baissé en 2020, le déficit courant devrait revenir cette année à un niveau plus proche de celui d’avant la crise et se stabiliser à moyen terme autour de 3,5 % du PIB, fait savoir le FMI, ajoutant que bien que ces perspectives demeurent marquées par des incertitudes, liées notamment à l’évolution de la pandémie, des réformes structurelles efficaces et rapides devraient accélérer la croissance à moyen terme.

Ainsi, le Conseil d’administration de l’institution internationale fait remarquer qu’après une forte compression en 2020, le déficit du compte courant revient à des niveaux plus proches de ceux d’avant la pandémie, notant que les réserves de change du Maroc ressortent renforcées de la pandémie.

“L’économie marocaine rebondit après la récession de 2020, grâce à une récolte exceptionnelle, au rebond des exportations, à l’orientation accommodante des politiques monétaire et budgétaire et à la vigueur continue des envois de fonds”, souligne-t-on.

Les experts du FMI se sont ainsi félicités de l’engagement des autorités à mettre en œuvre une nouvelle série de réformes structurelles.

“La généralisation du système de protection sociale devrait supprimer les lacunes existantes en matière de couverture et de qualité des services de santé et renforcer le filet de sécurité sociale du Maroc”, soutient le FMI, ajoutant qu’avec la mise en œuvre complète du Registre social unifié, ces réformes devraient favoriser une croissance plus inclusive et plus efficiente.

Par ailleurs, la réforme des entreprises publiques devrait réduire leur charge financière sur le budget et supprimer les distorsions qui empêchent la neutralité du marché et entravent le développement du secteur privé.

Enfin, le FMI estime que le Nouveau modèle de développement contient une série de recommandations utiles pour “renforcer la compétitivité des entreprises marocaines, améliorer la gouvernance, stimuler le capital humain et construire une société plus inclusive”.