Ecomondo2024 : Le Maroc à l’avant-garde en matière de développement des énergies renouvelables (Panel)

‘’Le Royaume s’érige en leader africain dans le domaine de la transition énergétique, en ce sens qu’il a développé son propre plan en matière d’énergies solaires et éoliennes, d’hydropower, ainsi que de l’amoniac vert’’, a souligné Abdessamad Faik, professeur chercheur à l’Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P) et directeur du Laboratoire des Matériaux inorganiques pour les Technologies de l’Energie durable (LIMSET), lors du salon Ecomondo 2024, qui se tient à Rimini du 5 au 8 novembre courant.

Donnant un aperçu sur le plan de développement des énergies renouvelables au Maroc, M. Faik, qui animait un panel dans le cadre de la 4ème édition du Forum africain sur la croissance verte, en marge du salon Ecomondo, a mis l’accent, entre autres, sur le projet national de développement de l’hydrogène vert et des gigafactories.

Il a, de même, mis en avant l’importance de la formation en matière d’installation de plates-formes et de formation à l’échelle nationale et africaine des gestionnaires de demain.

Tout en se félicitant de la coopération avec RES4Africa Foundation (Renewable Energy Solutions for Africa), qui propose des formations pour développer de nouvelles compétences professionnelles dans le secteur de l’énergie, M. Faik a mis en exergue le programme marocain en matière de formation comme modèle à suivre dans les universités nationales et celles des pays africains.

« Deux projets sont en cours de réalisation. Il s’agit de la production de l’hydrogène vert destiné à l’export vers l’Europe, et du projet de l’OCP visant à produire 1 million de tonnes d’amoniac vert à l’horizon 2027, et 3 millions d’amoniac vert à l’horizon 2032 », a-t-il précisé.

Pour sa part, le chef du département de Coopération, Communication et Veille technologique à l’Institut de Recherche en Énergie solaire et Énergies nouvelles (IRESEN), Mouhcine Benmeziane, a salué la qualité et le niveau de coopération entre le Maroc et l’Italie en matière de formation dans le secteur énergétique, mettant en avant l’importance du centre d’excellence énergétique que va abriter le Royaume.

Ce centre, qui s’inscrit dans le cadre du Plan Mattei, partagera les compétences et le savoir-faire avec les autres pays du continent africain, a-t-il fait savoir, estimant qu’il « va faire la différence en donnant naissance à une nouvelle génération d’experts en mesure de créer des solutions énergétiques ».

‘’Le Maroc a énormément investi dans les énergies renouvelables, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, instaurant un modèle de développement inclusif et durable qui bénéficiera à l’ensemble du continent africain’’, a, de son côté, indiqué M. Khalid Atlassi, conseiller à l’ambassade du Maroc en Italie.

Il a de même relevé qu’avec l’objectif de produire 52% de l’électricité nationale à partir de sources renouvelables à l’horizon 2030, le Maroc démontre qu’une croissance économique accélérée peut aller de pair avec une stratégie écologique ambitieuse.

Grâce à la vision éclairée de SM le Roi, le Maroc est également pionnier dans le domaine de l’économie circulaire, pilier essentiel pour une croissance durable, a-t-il dit, rappelant le lancement de plusieurs initiatives pour recycler et valoriser les déchets, promouvoir la bioéconomie, et encourager une gestion responsable des ressources.

Des démarches, a-t-il poursuivi, à même de renforcer le partenariat du Royaume avec l’Union européenne, tout en établissant des partenariats solides avec plusieurs pays africains dans les secteurs de l’agriculture durable, de l’accès à l’eau et des énergies renouvelables.

Le 4ème Forum africain sur la croissance verte est initié par Ecomondo en collaboration notamment avec le ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, et la Structure de mission pour la mise en œuvre du Plan Mattei.