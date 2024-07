Dominique Strauss-Kahn dément catégoriquement l’information sur la construction d’un hôtel à Tanger

Interrogé par Atlasinfo sur cette information qui a fait boule de neige, M. Strauss-Kahn se dit « très étonné » qu’une fake news se soit propagée sans aucune précaution d’usage. « La presse s’est, en effet, faite l’écho d’une rumeur m’attribuant la volonté de construire « un vaste projet hôtelier » au sud de Tanger », a-t-il déploré. « Cette information est complètement fausse », a-t-il précisé.

« Il est exact que j’ai acheté une parcelle de terrain au sud d’Asilah. J’y construis une maison de vacances personnelle. Cela n’a rien à voir avec un prétendu « resort ». L’information qui a été publiée est totalement fantaisiste », a ajouté M. Strauss-Kahn.

Ayant grandi à Agadir, l’ancien ministre français de l’Economie et des Finances a fait le choix de s’installer au Maroc. Il vit à Marrakech avec son épouse Myriam L’Aouffir.

Il est par ailleurs président de l’ONG humanitaire Mekkil’ qui a pour principal objectif de contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales et de soutenir les populations les plus vulnérables.