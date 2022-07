Développement durable: les crises mondiales en cascade menacent la réalisation des ODD (rapport)

Dans un communiqué, l’organisation internationale a indiqué que ce rapport souligne “la gravité et l’ampleur des défis qui nous attendent, ces crises en cascade et croisées créant des retombées sur l’alimentation et la nutrition, la santé, l’éducation, l’environnement, la paix et la sécurité, et affectant tous les ODD ainsi que le plan directeur pour des sociétés plus résilientes, pacifiques et égalitaires”.

Selon les données présentées dans ce rapport élaboré par le département onusien des Affaires économiques et sociales, la pandémie de Covid-19 “a fait des ravages dans tous les objectifs et ses effets sont encore loin d’être terminés”.

La “surmortalité” mondiale directement et indirectement attribuable au Covid-19 a atteint 15 millions à la fin de 2021, a relevé l’ONU, précisant que plus de quatre années de progrès dans la réduction de la pauvreté ont été anéanties, plongeant 93 millions de personnes supplémentaires dans le monde dans l’extrême pauvreté en 2020.

“On estime que 147 millions d’enfants ont également manqué plus de la moitié de leur instruction en personne au cours des deux dernières années. La pandémie a également gravement perturbé les services de santé essentiels, faisant dérailler les progrès durement acquis sur l’ODD 3”, d’après le rapport.

Le document fait également observer que le monde est au bord d’une catastrophe climatique dont des milliards de personnes en ressentent déjà les conséquences, notant que les émissions de CO2 liées à l’énergie pour 2021 ont augmenté de 6%, atteignant leur plus haut niveau jamais enregistré.

“Pour éviter les pires effets du changement climatique, comme indiqué dans l’Accord de Paris, les émissions mondiales de gaz à effet de serre devront culminer avant 2025, puis diminuer de 43 % d’ici 2030, pour s’établir à zéro net d’ici 2050”, a fait remarquer l’ONU, ajoutant qu’en vertu des engagements nationaux volontaires actuels, les émissions de gaz à effet de serre augmenteront de près de 14 % au cours de la prochaine décennie.

La rapport revient aussi sur l’impact de la guerre en Ukraine, en soulignant que cette crise a fait monter en flèche les prix des denrées alimentaires, du carburant et des engrais, perturbé les chaînes d’approvisionnement et le commerce mondial, ébranlé les marchés financiers et menacé la sécurité alimentaire mondiale et les flux d’aide.

“La croissance économique mondiale projetée pour 2022 a été réduite de 0,9%, en raison de cette guerre et des nouvelles vagues potentielles de la pandémie”, relève le document.

“Aujourd’hui, nous sommes à l’orée d’un tournant décisif. Soit nous ne respectons pas nos engagements d’aider les plus vulnérables du monde, soit nous intensifions nos efforts pour sauver les ODD et réaliser des progrès significatifs pour les populations et la planète d’ici 2030”, a souligné l’organisation multilatérale.

Pour le secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, Liu Zhenmin, “la feuille de route définie dans les Objectifs de développement durable est claire. “Lorsque nous prenons des mesures pour renforcer les systèmes de protection sociale, améliorer les services publics et investir dans l’énergie propre, par exemple, nous nous attaquons aux causes profondes de l’augmentation des inégalités, de la dégradation de l’environnement et du changement climatique”, a relevé M. Zhenmin cité dans le communiqué.

Le Rapport sur le développement durable 2022 présente des données fournies par plus de 200 pays et régions du monde. Bien que le rapport de cette année relève les conséquences désastreuses des crises actuelles sur les 17 objectifs, il démontre clairement que la réalisation des ODD est le remède nécessaire pour surmonter les défis mondiaux, selon l’ONU.

“Pour atteindre les ODD, il faut une action transformatrice urgente et des approches fondées sur des preuves à l’échelle mondiale”, ont insisté les auteurs du rapport.

Les 17 objectifs de développement durable ont été adoptés par les dirigeants mondiaux lors du sommet historique sur le développement durable en septembre 2015. Ces objectifs mobilisent les efforts dans le monde entier pour mettre fin à toutes les formes de pauvreté, lutter contre les inégalités et le changement climatique d’ici 2030, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.