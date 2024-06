Développement de l’Ecole Suptech : La FRDISI franchit un seuil important entre 2023 et 2024 (Azoulay)

Intervenant à l’occasion du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la FRDISI, M. Azoulay a affirmé que la Fondation a “franchi un seuil important entre fin 2023 et 2024”, notamment avec la mise en place, dans un temps record, de deux universités à Mohammedia et Essaouira grâce à la collaboration des différents partenaires.

L’école Suptech Santé a fait bénéficier, dès la première année, 400 étudiants d’une qualité d’enseignement remarquable et d’une prise en charge presque complète, a-t-il fait remarquer, ajoutant que l’institution veille sur des critères de sélection rigoureux et sur une parité du genre et entre les milieux urbains et rural optimale.

L’école a opté pour une filière rare, à savoir les métiers du génie biomédical, qui permettra de former des techniciens supérieurs de la santé destinés à combler le déficit en matière de ressources, a relevé le président de la FRDISI, qui a annoncé des nouveautés de la prochaine saison, en l’occurrence l’ouverture d’une nouvelle filière sur les métiers de l’environnement et l’augmentation considérable du nombre des étudiants.

Selon M. Azoulay, ce Conseil aura donné, huit ans après la création de la Fondation, la juste mesure de ce que cette démarche a de vertueux et l’incarnation qu’elle donne du Maroc dont les jeunes, attachés à leur pays, s’investissent et s’engagent.

A l’occasion du Conseil d’administration, plusieurs conventions ont été conclues avec des partenaires institutionnels et privés pour, en l’occurrence, renforcer l’offre de formation et d’innovation des écoles Suptech Santé et lancer la nouvelle Sup Tech Environnement.

Dans ce sens, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a souligné que la convention signée avec la Fondation vise à contribuer à la formation et le rehaussement du capital humain dans les secteurs de la santé et de l’intelligence artificielle, rappelant les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI dans ce sens, notamment le renforcement de la résilience du capital humain pour qu’il soit capable à s’adapter aux différentes transformations.

La formation sera articulée sur la capacitation des individus et la consolidation de la recherche, a-t-il précisé, relevant la nécessité de coopérer pour offrir plus d’opportunités aux jeunes et répondre aux différents enjeux.

Pour sa part, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a affirmé que cette initiative permet d’augmenter la résilience du système de santé et d’apporter la convergence de partenariats et des différentes solutions assurant l’adaptation des métiers de santé aux besoins de la réalité.

Cette approche répond aux mutations enregistrées dans les métiers de la santé à travers, notamment, le choix des différentes filières, a-t-il expliqué, rappelant par ailleurs la refonte remarquable lancée par le Souverain au niveau du système de la santé, qui se base sur la territorialité et sur la carte sanitaire régionale permettant de diagnostiquer adéquatement les besoins.

De son côté, le ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka, est revenu sur l’importance de la nouvelle École Supérieure des Technologies de l’Eau, de l’Énergie et du Développement Durable (Sup Tech-Environnement) qui répondra aux besoins de formation dans ce secteur vital, notant que cette filière permettra d’accompagner les grands chantiers lancés par SM le Roi dans ce domaine.

Se félicitant de l’offre de formation synergique proposée par cette nouvelle école, le responsable a fait savoir que le cursus se penche à la fois sur la question de l’eau et sur celle de l’agriculture, deux concepts étroitement liés.

Dans le même sillage, le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a salué la création de Sup Tech-Environnement, soulignant la lignée d’innovation exceptionnelle de la Fondation.

Il a, ainsi, relevé la nécessité de poursuivre la coopération entre les différents acteurs pour concrétiser les objectifs ambitieux de la FRDISI et continuer à créer davantage d’opportunités.

La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a, quant à elle, salué les résultats intéressants de la Fondation en matière de développement du capital humain, revenant également sur le démarrage d’une filière autour de la transition énergétique, de l’eau et du développement durable.

Dans ce sens, elle s’est engagée d’accompagner et de cadrer les cursus et les projets de recherche pour qu’ils soient complètement alignés aux besoins changeant du secteur.

De son côté, la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a fait savoir que son département a conclu une convention avec la FRDISI pour contribuer à la formation des jeunes dans le domaine de la digitalisation.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère qui aspire à impliquer les jeunes dans ce secteur, générateur d’emploi, a-t-elle ajouté, notant que ce projet contribue également à la promotion de la transition numérique au Maroc.

Dans le même registre, le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a mis en avant l’importance de l’innovation dans tous les secteurs, notamment son département, affirmant que grâce à l’innovation, il est possible de tirer un meilleur profit des acquis dans les secteurs stratégiques d’une grande importance économique et sociale.

Par ailleurs, la présidente de l’Association des régions du Maroc, Mbarka Bouaida, a souligné l’approche territoriale singulière de la Fondation qui s’aligne avec la régionalisation avancée, proposant d’élargir des partenariats avec les régions pour promouvoir de près la recherche et le développement.

Marqué par la présence notamment du Wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, et du président du Conseil de la région, Abdellatif Maazouz, le Conseil d’administration a approuvé les rapports moral et financier de la Fondation, le plan d’action 2024 et l’adhésion du ministère de l’Equipement et de l’eau.