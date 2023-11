Démographie: La population américaine devrait diminuer à partir de 2100 (rapport)

Un ralentissement de la croissance entraînerait une population américaine maximale de près de 370 millions d’habitants avant une baisse à 366 millions vers 2100, selon la même source. Les projections reflètent les conséquences de plusieurs années de baisse des taux de natalité, des taux de mortalité plus élevés en raison du vieillissement de la population et d’une dépendance accrue à l’égard de l’immigration pour la croissance démographique.

Ce changement démographique devrait peser aussi sur l’économie américaine et sa position géopolitique. Avec moins de jeunes travailleurs pour soutenir les personnes âgées, les programmes sociaux tels que la sécurité sociale et Medicare seraient confrontés à de grandes difficultés. Les projections décrivent une nation en croissance lente par rapport aux dernières décennies. Les taux de croissance annuels sont passés de 1,2 % dans les années 1990 à 0,5 % aujourd’hui et tomberaient à 0,2 % d’ici 2040. La population américaine devrait atteindre 355 millions en 2040. En 2022, des données officielles ont montré que le taux de natalité aux États-Unis était d’environ 19 % inférieur à celui de 2007. Les taux de mortalité restent environ 9 % plus élevés qu’en 2019, la dernière année avant la pandémie. D’ici 2038, les décès dépasseraient les naissances dans le scénario le plus probable. La convergence des taux de natalité et de mortalité a renforcé le rôle de l’immigration et, avec elle, l’incertitude quant à la croissance démographique.

L’immigration est affectée par l’évolution des lois, les guerres, les catastrophes naturelles et les changements économiques. Après avoir ralenti pendant la pandémie, l’immigration a rebondi, selon les estimations du gouvernement. Au cours des cinq années qui ont précédé la pandémie, on estime que l’immigration s’élevait en moyenne à 1,1 million de personnes par an. L’augmentation de l’espérance de vie à la naissance – de 79,8 aujourd’hui à 87,8 d’ici 2100 – contribuerait également à la tendance au vieillissement. La population en âge de travailler – âgée de 25 à 54 ans – commencerait à diminuer d’ici le milieu des années 2040.