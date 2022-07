Démantèlement d’une cellule terroriste dans le sud-est de la Tunisie

Dans un communiqué, le ministère tunisien de l’Intérieur a précisé que la cellule terroriste, composée de 3 individus, a été démantelée par les services de l’unité nationale de lutte contre le terrorisme, en coordination avec la Direction centrale de lutte contre le terrorisme relevant de la Direction générale de la Sureté nationale, sous la supervision du ministère public.

La même source a ajouté que les trois membres de la cellule planifiaient le cambriolage d’une agence bancaire dans la ville de Sfax.

Les unités sécuritaires ont pu saisir un fusil de chasse, devant être utilisé pour retenir des otages au sein de l’agence bancaire, d’après les premières informations recueillies de l’enquête.

Avant d’être interceptés, les membres de cette cellule ont entamé le processus de désactivation du système de sécurité et celui des caméras de surveillance de l’agence bancaire pour préparer leur plan terroriste.

Dernièrement, les autorités tunisiennes avaient souligné que malgré la stabilité sécuritaire dans le pays, il est nécessaire de continuer à faire preuve de la plus grande prudence.

Dans ce sens, elles ont fait état de “menaces terroristes sérieuses” malgré l’arrestation depuis 2011 de dizaines d’éléments terroristes liés au réseau Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) et à l’organisation terroriste autoproclamé Etat islamique (Daech/EI) dans les montagnes des provinces de Kasserine, Jendouba et Kef et Gafsa.