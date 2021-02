COVID-19: Le Sommet d’Africités reporté au 26-30 avril 2022 (Comité Exécutif)

Dans un communiqué conjoint de l’Organisation panafricaine des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et du gouvernement du Kenya parvenu vendredi à la MAP, les organisateurs ont souligné que le Comité Exécutif d’Africités, qui s’est réuni virtuellement le 17 février 2021, a pris cette décision après avoir examiné les travaux préparatoires en cours et compte tenu du fait que certaines régions du monde sont toujours soumises à divers niveaux de restrictions.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur le monde, obligeant les pays à s’organiser pour trouver des moyens d’enrayer sa propagation grâce aux diverses stratégies telles que le contrôle des voyages, la restriction des grands rassemblements et récemment le lancement de la vaccination contre la COVID-19, relève la même source.

Dans le processus de lutte contre la propagation du virus, la majorité des pays du monde ont concentré leur attention et leurs ressources sur la mise en œuvre de telles stratégies de contrôle, fait savoir le communiqué, notant que le processus de planification d’Africités n’a pas été épargné.

Et d’ajouter qu’à fin de rattraper le temps perdu, les acteurs d’Africités; le Gouvernement du Kenya, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), le Conseil de Comtés de Kenya et le Gouvernement du Comté de Kisumu ont fait de grands progrès en vue de la réussite de cet événement panafricain et international majeur.

Les leaders des quatre organismes sont également très impressionnés par les progrès réalisés à travers le monde dans la gestion des effets du virus et de sa propagation et envisagent une participation importante à la Conférence, relève-t-on, notant que malgré les progrès notables enregistrés dans la relance des économies et dans le processus de planification du Sommet, il reste encore beaucoup à faire.

Le Comité Exécutif a également délibéré sur le thème proposé pour la Conférence et a retenu que le thème du Sommet sera :”Le rôle des villes intermédiaires d’Afrique dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine”, souligne-t-on.

Les deux Agendas se concentrent sur le besoin urgent de développer une urbanisation résiliente et durable en Afrique tenant compte de ce que 50% de la population africaine vivra dans l’espace urbain d’ici 2050. Les villes intermédiaires comme Kisumu sont susceptibles d’être les points de croissance les plus rapides de cette urbanisation. D’où la nécessité de mettre l’accent sur les villes INTERMEDIAIRES lors de ce Sommet, ajoute la même source.

Compte tenu de la nouvelle date du Sommet, le Comité Exécutif, en collaboration avec les différentes structures institutionnelles d’Africités, organisera le lancement officiel du site Africités et l’ouverture des inscriptions aux tarifs préférentiels, le 28 février 2021 à Kisumu, Kenya, conclut le communiqué.