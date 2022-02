Covid-19: le couvre-feu définitivement levé en Tunisie

Selon la présidence du gouvernement tunisien, il a été, par ailleurs, décidé le maintien de l’interdiction des rassemblements et des manifestations durant une semaine.

Dans un communiqué, la présidence du gouvernement a précisé que le conseil ministériel consacré jeudi au développement de la situation épidémiologique dans le pays, a appelé les différentes parties à prendre les mesures nécessaires de prévention et veiller à la ferme application des protocoles sanitaires concernant notamment le port du masque et la distanciation sociale en plus de l’aération des espaces fermés.

D’après le communiqué, la présidence du gouvernement a également décidé l’annulation de la présentation d’un test négatif pour les personnes âgées de plus de 18 ans en provenance de l’étranger et ayant terminé le processus de vaccination à condition de présenter un certificat prouvant l’achèvement de vaccination ou un passeport vaccinal et ce, à partir du 15 février.

Le dernier bilan du ministère tunisien de la Santé fait état de 22 décès supplémentaires et 4.151 nouvelles contaminations par le COVID-19 sur un total de 12.525 tests réalisés mercredi, soit un taux de positivité de 33,14 %.

Le ministère a fait savoir que depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020, 26.889 personnes ont trouvé la mort à cause du Covid-19.

La même source a relevé que le nombre de personnes hospitalisées dans des établissements de santé des secteur public et privé s’est élevé, à la même date, à 1.467 dont 101 nouvelles admissions. Parmi les personnes hospitalisées, 261 se trouvent en réanimation et 66 sont placées sous respirateurs artificiels.