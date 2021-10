Coup d’envoi à Dakhla du 11è championnat mondial de Kitesurf “Prince Moulay El Hassan Kite World Cup 2021”

Le coup d’envoi de la 11è édition du championnat mondial de Kitesurf “Prince Moulay El Hassan Kite World Cup 2021”, un événement sportif inédit et une aventure exceptionnelle en kitesurf, a été donné mercredi à la plage Foum Labouir à Dakhla, avec la participation des meilleurs riders du monde.

Placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive internationale qui se poursuivra jusqu’au 13 octobre, est initiée par l’Association “Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle” et le Global Kitesports Association (GKA), sous l’égide du World Sailing Federation (WSF).

Le coup d’envoi officiel de cette compétition a été donné par le gouverneur de la province, Abderrahaman El Jaouhari, accompagné notamment du président du conseil régional, El Khattat Yanja, du président du conseil provincial d’Oued Eddahab, Mohamed Salem Hammia et du président du conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatollah, en plus d’élus, de responsables et d’acteurs locaux.

Outre cinq participants marocains, des riders aguerris, issus de plusieurs pays, dont le Brésil, l’Australie, le Canada, la France, l’Italie, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède et le Cap Vert prendront part à cet événement, devenu incontournable pour les férus des sports de glisse à travers le monde.

Ce championnat mondial est l’étape décisive permettant aux têtes d’affiche des plus importantes compétitions de kitesurf de s’illustrer pour remporter le titre de “the rider of the year”, pour la discipline du strapless wave.

La présidente de l’association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle, Leila Ouachi, a déclaré à la MAP qu”après deux ans d’absence, en raison des circonstances liées à la pandémie (Covid-19), Dakhla accueillera à nouveau la 11è édition du championnat mondial de Kitesurf Prince Moulay El Hassan, qui célèbre le titre de “the rider of the year”, pour la discipline du strapless wave.

Mme Ouachi a souligné l’importance de l’organisation de cette compétition dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, vu que le kitesurf et les sports nautiques en général ont contribué au rayonnement de la perle du Sud, faisant savoir que ce sport gagne d’année en année plus de notoriété et attire des touristes et des sportifs du Maroc et d’ailleurs.

Pour sa part, Mohamed Ali Beqqali, champion du Maroc pour l’année 2021, a émis le souhait d’obtenir de bons résultats dans cette compétition et d’être parmi le top cinq.

Cette 11ème édition sera marquée par l’adoption des protocoles sanitaires et préventifs liés à la Covid-19, pour permettre aux participants, journalistes et le grand public de suivre ce championnat dans les meilleures conditions.

Ce sont plus de 600 riders de haut niveau qui sont venus des quatre coins du monde, au cours des 11 dernières années, pour partager et découvrir les fabuleux sites adaptés aux pratiques de la glisse en mer, en eaux plates ou sur les vagues.

De nombreuses activités sportives, de plaisance et de sensibilisation à l’environnement sont également programmées au profit des jeunes et des enfants de la région, avec l’organisation d’opérations de nettoyage de la plage, ainsi que des sessions d’initiation au Kitesurf animées par des riders et des moniteurs spécialisés.