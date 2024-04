Côte d’Ivoire: annonce de la construction de 12 centrales solaires photovoltaïques entre 2025 et 2026

Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a annoncé la construction de 12 nouvelles centrales solaires photovoltaïques à travers le pays, entre 2025 et 2026.

Cette information a donnée lors la double cérémonie officielle de mise en service et d’extension de la première centrale solaire du pays et la plus importante jamais réalisée en Afrique de l’ouest, récemment à Boundiali, dans le nord ivoirien.

Selon M. Coulibly, ce sont les localités de Ferkessédougou, Bondoukou, Korhogo, M’Bengué, Katiola, Tengrela, Kong, Sérébou, Touba, Odienné, Mankono et Soubré qui vont abriter les infrastructures de transformation de l’énergie solaire en électricité à partir de 2025 pour les deux premières et 2026 pour les autres.

A terme, toujours, l’ensemble de ces installations va produire de l’électricité à hauteur d’une puissance totale de 678 Mégawatts à l’horizon 2030 et passé à environ 1686 Mégawatts à l’horizon 2040, rapporte l’Agence ivoirienne de presse (AIP).

L’objectif pour l’Etat Ivoirien est d’obtenir une part des énergies dites propres évaluée à 45% dans le mix énergétique national d’ici à 2030 contre 30% de nos jours.

Enfin, ce projet à terme permettra d’éviter plus de 70.000 Tonnes par an d’émission de gaz carbonique, améliorant ainsi l’empreinte carbone du pays.

La Côte d’Ivoire s’est engagée en 2016, à mener sa transition vers les énergies renouvelables, par la ratification de l’accord universel sur les changements climatiques, rappelle l’Agence.