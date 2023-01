Casablanca : commémoration de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste

Dans une allocution de circonstance, la directrice des affaires publiques au consulat des États-Unis à Casablanca, Michelle Y. Outlaw, a rappelé que l’Holocauste est une période sombre de l’histoire de l’Humanité, marquée par la barbarie des Nazis qui ont persécuté et tué six millions de Juifs.

Se souvenir de l’Holocauste ne suffit pas, a-t-elle ajouté, notant qu’il faut aussi agir en dénonçant la haine et la discrimination, sous toutes leurs formes, et en œuvrant à créer une société plus juste et plus inclusive.

Rappelant que des membres de la communauté juive vivent au Maroc depuis des siècles et jouaient un rôle majeur dans l’enrichissement de l’histoire et de la culture du pays, elle a relevé l’importance des projets qui ont été mis en œuvre pour la réhabilitation et la rénovation des synagogues et des cimetières.

Elle a dans ce sens tenu à saluer le travail réalisé par le Maroc pour la préservation du patrimoine juif et la promotion de la culture et de l’histoire de la communauté juive marocaine, tout en exprimant ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI qui ne cesse d’entourer de Sa haute sollicitude et bienveillance les Marocains de toutes confessions.

De son côté, le fondateur et président de l’Association Mimouna, El Mehdi Boudra, a souligné que la commémoration de la mémoire des victimes de l’Holocauste est l’un des principaux axes d’action de l’Association depuis 2011, rappelant le courage et les actions du regretté Souverain, feu SM Mohammed V, qui a résisté à toute intimidation et refusé publiquement de consentir à la persécution des juifs marocains sous le régime de Vichy.

“Inculquer aux générations futures les valeurs de tolérance et de respect des différences fait partie des leçons que nous pouvons tirer de ce chapitre sombre de l’histoire de l’humanité, pour lutter ensemble contre l’antisémitisme, la discrimination et l’intolérance dans notre société d’aujourd’hui”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Rabbin et directeur de la “chabad house de Casablanca”, Levi Banon Loubavitch, a mis en avant l’exemple que représente le Maroc en matière de coexistence et de vivre-ensemble, louant le rôle joué par feu SM Mohammed V dans la protection de la communauté juive marocaine, qui fait partie intégrante du tissu sociétal marocain.

A cette occasion, des prières ont été élevées par l’assistance, implorant le Très-Haut de préserver le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de combler le Souverain en la personne du Prince Héritier Moulay El Hassan et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

Des prières ont été élevées également pour le repos de l’âme de Feu Hassan II et de Feu Mohammed V, implorant le Très-Haut d’avoir les regrettés Souverains en Sa sainte miséricorde.

Selon un communiqué du Consulat américain, le Maroc est réputé pour sa diversité, sa tolérance et la coexistence de différents peuples et groupes religieux, y compris les juifs marocains. A son apogée dans les années 1950, la population juive du Maroc était d’environ 250.000 à 350.000, mais en raison de la migration des Juifs marocains vers Israël et d’autres pays, ce nombre a été réduit à environ 3.500.

Néanmoins, le respect entre les Juifs et le Royaume du Maroc est toujours palpable comme en témoignent la présence de plusieurs quartiers juifs (mellahs) et musées préservant l’héritage juif dans plusieurs villes marocaines, l’observance des fêtes et rituels religieux, et les 2.000 Juifs marocains qui ont commémoré l’anniversaire du décès du rabbin Haïm Pinto à Essaouira l’année dernière.