Burkina: plusieurs terroristes neutralisés par l’armée dans le Loroum et le Soum

Le 2 juin courant peu de temps après avoir repoussé les groupes armés qui voulaient piller la ville de Djibo, l’armée burkinabè a pilonné une base terroriste dans le Soum, tuant au moins 11 assaillants et blessant de nombreux autres, indique la même source.

Des motos et des futs de carburant ont été aussi carbonisés. Le même jour, des frappes ciblées contre un regroupement de terroristes dans la province du Loroum, ont permis de neutraliser plusieurs d’entre eux, ajoute l’AIB.

Samedi dernier, l’armée de l’air a tué plusieurs terroristes et détruit une importante logistique dans les zones de Dablo et de Kelbo.

Le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba a axé sa lutte contre le terrorisme en deux volets. Il s’agit d’une part, du dialogue avec les fils du Burkina Faso qui ont pris les armes contre leur pays et qui souhaitent les déposer et d’autre part, la poursuite de l’offensive militaire contre les groupes armés.

Le Burkina Faso, en particulier le nord et l’est, est la cible d’attaques terroristes depuis 2015 perpétrées par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui ont fait plus de 2.000 morts et 1,8 million de déplacés.