 Biden annonce un financement supplémentaire de $ 2,9 milliards pour renforcer la sécurité alimentaire mondiale

Biden, qui a fait cette annonce lors de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a indiqué que ce financement comprend une aide humanitaire mondiale supplémentaire de 2 milliards de dollars par l’intermédiaire de l’USAID, qui sera dirigée vers les pays confrontés à des crises de sécurité alimentaire.

“Cette nouvelle annonce de 2,9 milliards de dollars permettra de sauver des vies grâce à des interventions d’urgence et d’investir dans l’aide à la sécurité alimentaire à moyen et long terme afin de protéger les populations les plus vulnérables du monde contre l’escalade de la crise mondiale de la sécurité alimentaire,” a indiqué un communiqué de la Maison Blanche.

Les effets cumulatifs de la pandémie du COVID-19, l’aggravation de la crise climatique, la hausse des coûts de l’énergie et des engrais et les conflits prolongés – y compris la guerre en Ukraine – ont perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et augmenté considérablement les prix mondiaux des denrées alimentaires.

Une sécheresse de plusieurs années dans la Corne de l’Afrique a créé une grave urgence humanitaire, avec des parties de la Somalie menacées de famine pour la deuxième fois en un peu plus d’une décennie.

Le nouveau financement prévoit 783 millions de dollars pour l’aide au développement mondial, notamment 140 millions de dollars de nouveaux fonds de développement, pour accélérer la livraison de technologies et de méthodes de production agricoles qui aideront les petits exploitants agricoles à accroître leur productivité, leur efficacité et leurs revenus.

Mardi, les États-Unis ont convoqué un sommet mondial sur la sécurité alimentaire en marge de la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le Sommet mondial sur la sécurité alimentaire a réaffirmé l’engagement des dirigeants mondiaux à agir de toute urgence et à grande échelle pour répondre à la crise alimentaire mondiale urgente et éviter la faim extrême pour des centaines de millions de personnes dans le monde.