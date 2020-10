Avec sa visite au musée Mohammed VI de Rabat, Gérald Darmanin s’offre une parenthèse culturelle

“C’est mon premier déplacement à l’international et en Afrique, il est pour le Maroc, un pays ami et frère”, a-t-il déclaré à l’issue de sa visite au musée au cours de laquelle il a parcouru deux expositions exceptionnelles: l’une consacrée à “Gharbaoui. L’envol des racines”, l’un des précurseurs de la modernité marocaine, et l’autre retrace l’histoire de la peinture marocaine de Ben Ali R’bati à nos jours.

“J’entame ma visite au Maroc par la culture car je sais la place que SM le Roi lui a donnée”, a poursuivi le ministre, qui était accompagné par l’ambassadrice de France à Rabat, Hélène Le Gal.

“Je suis heureux de venir au musée et de voir mon ami Mehdi Qotbi”, a-t-il ajouté.

Gérald Darmanin a également rappelé que c’est la deuxième visite au musée Mohammed VI de Rabat. En 2017, il avait visité l’exposition “Face à Picasso”, en collaboration avec le musée Picasso à Paris.

Gérald Darmanin est arrivé jeudi après-midi à Rabat pour une visite de travail durant laquelle il aura des entretiens notamment avec son homologue Abdelouafi Laftif, le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufiq et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita.