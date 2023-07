Attentats de Bruxelles : six des dix accusés reconnus coupables d’assassinats terroristes

Le jury de la Cour d’assises de Bruxelles a déclaré les accusés Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi coupables d’assassinats dans un contexte terroriste, pour ces attentats qui avaient fait 36 morts et plus de 300 blessés à Bruxelles et Zaventem (région flamande).

A l’issue de ce procès-fleuve de sept mois d’audience et 18 jours de délibération, le jury a, par ailleurs, acquitté pour ces crimes Sofien Ayari, Hervé Bayingana Muhirwa et Smail Farisi.

Le dernier accusé, Ibrahim Farisi, ne devait répondre que de participation aux activités d’un groupe terroriste.

En outre, Atar, Abrini, Krayem, Abdeslam, Ayari, El Haddad Asufi, El Makhoukhi et Bayingana Muhirwa ont été déclarés coupables de participation aux activités d’un groupe terroriste, en tant que dirigeant pour le premier et en tant que membres pour les autres.

Oussama Atar, présumé mort en Syrie, fait défaut lors de ce procès.

Les frères Smail Farisi et Ibrahim Farisi sont, eux, acquittés de cette prévention, et ressortent donc blanchis de tous les chefs d’accusation auxquels ils devaient répondre.

A noter que Salah Abdeslam et Mohamed Abrini ont déjà été condamnés à la prison à vie en 2022 à Paris pour les attentats du 13 novembre 2015, et encourent ainsi une nouvelle peine de réclusion à perpétuité.

Comme le veut la loi belge, les peines liées aux décisions de culpabilité ne seront prononcées que dans un deuxième temps, après une nouvelle phase de réquisitions et de plaidoiries de la défense. Cette étape interviendra début septembre après une pause pour les congés d’été.

Le 22 mars 2016, trois attentats-suicide à la bombe ont été perpétrés en Belgique, deux à l’aéroport de Bruxelles Zaventem et un dans une rame du métro à la station Maelbeek, dans le quartier européen de la capitale.

Ces attentats, revendiqués par l’organisation terroriste ”État islamique’’, sont les plus meurtriers jamais commis en Belgique.