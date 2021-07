Algérie/Covid-19: les wilayas les plus touchées reconfinées de 20H00 à 6H00

Il s’agit, entre autres, des wilayas d’Alger, d’Oran, de Boumerdes, de Tlemcen, de Sétif, de Mostaganem, de Bejaia et de Constantine, précise le même source.

Sont également suspendues, ajoutent les services du premier ministre, les activités de transport urbain et ferroviaire des voyageurs durant les week-ends dans toutes les wilayas concernées, et ce, dans le cadre du renforcement du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie.

Quant aux activités sociales et économiques, il a été décidé la suspension, dans les mêmes wilayas, des activités qui se caractérisent par “une forte concentration de la population et qui présentent un risque évident de contamination”, notamment “les marchés de ventes des véhicules d’occasion, les salles omnisports et les salles de sport, les maisons de jeunes, ainsi que les centres culturels”.

Cette décision porte également sur la limitation, seulement à la vente à emporter, des activités des cafés, restaurants, fast-foods et espaces de vente de glace, ainsi que la fermeture des espaces récréatifs de loisirs et de détente et des plages au niveau des wilayas concernées par la mesure de confinement. Les regroupements et rassemblements publics sont aussi concernés par la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, poursuit-on de même source, notant que cette mesure concerne “tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements”.

Mille deux cent quatre-vingt-sept (1.287) nouveaux cas confirmés de Covid-19, 626 guérisons et 21 décès ont été enregistrés ces dernières 24H en Algérie.