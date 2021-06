Aguila Salah: le soutien constant du Maroc indispensable pour la sécurité et la stabilité de la Libye

“La Libye a toujours besoin du soutien constant du Maroc pour la réalisation de la sécurité et de la stabilité de ce pays du Maghreb, au vu de la place de choix dont jouit le Royaume au sein de la communauté internationale et de l’intérêt qu’accorde le roi Mohammed VI à la question libyenne”, a déclaré jeudi, le président de la Chambre des représentants libyenne, Aguila Salah.

M. Salah, qui s’exprimait devant la presse à son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé pour une visite dans le Royaume, a souligné que la Libye a réussi, grâce aux efforts des pays frères, et à leur tête le Maroc, de mettre en place un seul pouvoir exécutif, composé d’un conseil présidentiel et d’un gouvernement d’union nationale, qui a entamé sa mission.

“Nous attendons les préparatifs des prochaines élections fixées au 24 décembre 2021”, a-t-il dit.

Et d’ajouter que la Libye a lourdement souffert de la division notamment lors de la précédente période, réitérant l’importance de l’édification d’un Etat démocratique, à travers des élections transparentes et honnêtes, de nature à permettre au peuple libyen de choisir librement ceux qui vont le gouverner sans ingérence aucune.

M. Salah a également exprimé sa profonde gratitude au Maroc pour ses positions de soutien permanent au peuple libyen, relevant que cette visite, qui intervient à l’invitation de son homologue Habib El Malki, se veut une occasion pour réaffirmer la profondeur et la solidité des relations fraternelles liant les peuples frères marocain et libyen. Elle traduit aussi, a-t-il poursuivi, la volonté de renforcer les contacts entre la Chambre des représentants libyenne et son homologue marocaine pour la discussion des questions d’intérêt commun.

De son côté, M. El Malki a affirmé que la visite de M. Salah permettra d’approfondir le dialogue inter-libyen, loin de toute ingérence, conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, émettant le souhait de voir le processus de concertations couronné par l’édification d’un Etat démocratique sans aucune intervention étrangère.

Il a, par ailleurs, soutenu que les relations liant le Royaume du Maroc au peuple libyen frère ont pour socle la confiance la mutuelle.