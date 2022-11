A Tanger, le président du Liberia appelle les pays africains à “serrer les rangs” face à des défis multiformes

Dans une allocution à l’ouverture officielle du Forum MEDays (2-5 courant), Dr Weah s’est félicité de sa participation comme invité d’honneur à ce rendez-vous incontournable d’échange entre décideurs du Sud, exprimant son espoir que cette 14ème édition pourra “jeter les bases d’une coopération mutuelle, d’une confiance forte entre peuples, et d’une intégration et une coexistence paisible en Afrique.”

Evoquant la thématique choisie pour cette édition, (De crises en crises: vers un nouvel ordre international?), le président du Liberia a rappelé que “nous vivons aujourd’hui dans un monde en proie au chaos et à des crises insurmontables qui menacent le cœur même de l’ordre international”, notant que les épidémies d’Ebola, de Covid-19, de variole du singe, ainsi que les désastres naturels causés par les changements climatiques “menacent la stabilité politique et favorisent, ce faisant, le déclenchement de la guerre.”

“Mais l’avantage que nous avons en tant que personnes est notre possession du pouvoir de la raison et notre capacité à résister face à l’adversité, même si elle parait insurmontable”, a soutenu le président libérien, qui, en citant la crise climatique, a rappelé qu’”aucun pays n’est une île.”

“Afin de rendre le monde plus pacifique, plus heureux, nous avons l’obligation et le devoir de sauver notre planète du désastre”, a-t-il dit, soulignant que “notre expérience collective de la vie dans le monde nous impose donc de pousser notre détermination collective à serrer les rangs dans la coopération et la collaboration”.

“Pour affronter ensemble les défis de taille qui nous attendent, nous devons nous rapprocher les uns des autres et utiliser notre force collective pour surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés”, a-t-il martelé, appelant les pays du Sud, en général, et d’Afrique, en particulier, à combiner leur savoir, leurs ressources et leurs forces. Dans ce sens, le président du Liberia a exhorté les pays africains à investir dans le projet de gazoduc Maroc-Nigeria qui permettra, a-t-il fait remarquer, d’approvisionner tous les pays d’Afrique de l’Ouest qu’il traverse.

“Nous sommes convaincus que ce projet va booster l’intégration économique de la région et bénéficier à tous les pays qui y sont impliqués”, a-t-il soutenu.

Les travaux de la 14ème édition du Forum MEDays (2-5 novembre) se sont ouverts, mercredi à Tanger, sous le thème, “De crises en crises: vers un nouvel ordre international?”.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette édition est l’occasion de débattre des principaux sujets géopolitiques, économiques et sociaux qui agitent la planète: guerre en Ukraine, conflits et instabilité en Afrique, tensions dans l’Indo-Pacifique, crises alimentaire et énergétique, inflation, changements climatiques…

Après deux années d’absence, en raison des contraintes sanitaires, le Forum MEDays donne de nouveau rendez-vous à une communauté de 230 distingués intervenants, venus de 80 pays, ainsi qu’aux experts et aux observateurs attentifs et curieux des relations internationales, portant le nombre de participants attendus à 5.000.