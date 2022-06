USA: Biden annonce plusieurs mesures pour stimuler l’industrie solaire

Invoquant la perspective d’une pénurie de panneaux solaires, M. Biden a autorisé l’importation, sans frais de douanes, pendant deux ans, de pièces solaires en provenance du Cambodge, de la Thaïlande, du Vietnam et de la Malaisie.

La Maison-Blanche a indiqué dans une fiche d’information que M. Biden établirait un “pont de 24 mois” afin de garantir que les États-Unis aient accès à un approvisionnement suffisant en modules solaires pour répondre aux besoins de production d’électricité pendant que la fabrication nationale augmente.

Les quatre pays d’Asie du Sud-Est représentent environ 80 % des importations américaines de panneaux solaires.

Le département du Commerce enquête actuellement pour savoir si les entreprises de pièces détachées de panneaux solaires en Asie du Sud-Est sont utilisées pour contourner les droits de douane américains sur les entreprises solaires chinoises, une enquête qui a débuté en mars à la suite d’une plainte de la société californienne Auxin Solar.

L’enquête du département du Commerce a entraîné l’annulation de centaines de projets solaires aux États-Unis, les entreprises craignant de devoir payer des droits de douane rétroactifs pouvant atteindre jusqu’à 250 % sur les équipements importés.

M. Biden a également invoqué la loi sur la production de défense parmi d’autres mesures pour aider les fournisseurs américains à concurrencer leurs rivaux asiatiques et pour stimuler la fabrication américaine à long terme.

Les entreprises qui construisent ou soutiennent des projets solaires, comme Sunrun Inc, SunPower Corp et Enphase Energy Inc, ont toutes affiché des gains lundi à Wall Street, Sunnova Energy International réalisant un bond de 6,45%.

L’industrie des panneaux solaires et les écologistes ont accusé le département du Commerce d’avoir pratiquement paralysé un secteur essentiel à l’objectif de l’administration Biden de ne produire que de l’électricité propre d’ici 2035.