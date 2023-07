Les États-Unis déploient des avions de combat et un porte-avions au Moyen-Orient en réponse aux activités iraniennes

“En réponse à un certain nombre d’événements alarmants récents dans le détroit d’Ormuz, le secrétaire à la Défense a ordonné le déploiement du porte-avions Thomas Hudner et d’avions de chasse F-35 et F-16 dans la zone de responsabilité du commandement central américain pour défendre les intérêts américains et préserver la liberté de navigation dans la région”, a indiqué lundi la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh.

Le déploiement intervient après deux incidents au début du mois au cours desquels des navires de la marine iranienne ont tenté de saisir des navires marchands dans le détroit d’Ormuz et le golfe d’Oman.

“Nous appelons l’Iran à cesser immédiatement ces actions déstabilisatrices qui menacent la libre circulation du commerce à travers cette voie navigable stratégique dont le monde dépend pour plus d’un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole”, a ajouté la responsable américaine.

Les États-Unis ont également renforcé leurs forces stationnées au Moyen-Orient en mai dernier après des actions déstabilisatrices de l’Iran dans le golfe Persique.

“Les États-Unis ne permettront pas à des puissances étrangères ou régionales de compromettre la liberté de navigation sur les voies navigables du Moyen-Orient, y compris le détroit d’Ormuz”, avait souligné le coordinateur du Conseil américain de sécurité nationale pour les communications stratégiques, John Kirby.

Il a ajouté qu’il n’y avait “tout simplement aucune justification” pour les actions iraniennes visant à intercepter, saisir ou attaquer des navires marchands.

Situé entre Iran et les Emirats arabes unis, le détroit d’Ormuz est une artère vitale pour l’économie mondiale.