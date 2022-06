André Azoulay: “Merci à Oscar Niemeyer pour avoir aimé et sublimé Essaouira sans jamais y être venu”

S’exprimant à Dar Souiri où il était venu accueillir Carlos Eduardo Niemeyer, petit-fils du grand architecte brésilien, M. Azoulay a mis en relief “l’exceptionnelle personnalité d’Oscar Niemeyer, dont l’œuvre occupe une place majeure dans l’histoire universelle de l’architecture moderne et dont l’engagement philosophique et moral, tout au long de sa vie, a fait de lui l’icône incontestée de ceux qui ont eu le talent de ne pas dissocier leur art et leurs performances de leur responsabilité sociale, éthique et citoyenne”.

“C’est d’abord autour de ces valeurs et grâce à l’entregent de mon ami Fred Meyer, Ambassadeur du Brésil au Maroc en 2012, que j’ai commencé une relation épistolaire avec le grand Oscar Niemeyer qui a très vite et spontanément adhéré au projet de société philosophique et culturel auquel Essaouira a choisi d’identifier sa renaissance, adhésion qui s’est rapidement traduite par le dessin, la conception et l’articulation, le tout signé Niemeyer, de ce que sera demain la future Cité des Arts, de la Culture et du Patrimoine à Essaouira”, a précisé le Conseiller de SM le Roi, en soulignant que le grand architecte brésilien a refusé d’être rémunéré et a fait don à Essaouira de son travail.

“C’est un geste et une générosité qui donnent encore plus de relief et de profondeur à cette œuvre magistrale qui a été la dernière signée par Oscar Niemeyer avant son décès le 5 décembre 2017 à Rio de Janeiro, à l’âge de 104 ans”, a ajouté M. Azoulay, en renouvelant à la famille Niemeyer et à son équipe “l’immense gratitude du Maroc depuis Essaouira, désormais inscrite dans la liste exaltante des sites qui porteront la marque et la signature d’Oscar Niemeyer et je ne doute pas que l’on viendra aussi à Essaouira pour voir la dernière œuvre dessinée et conçue par le grand architecte avant sa disparition”, a déclaré M. Azoulay.

“Saluant le talent et l’engagement volontariste et enthousiaste des grands architectes marocains Rachid Andaloussi et Fikri Benabdallah qui vont faire équipe avec le Cabinet Niemeyer pour réaliser cette Cité souirie à tous égards marquée du sceau de l’exception”, le Conseiller du Roi a rappelé pour conclure “qu’avec la ville de Brasilia, ce sont plus de 600 espaces qui, dans le monde, sont signés Oscar Niemeyer et que tous comme Essaouira demain, sont emblématiques du geste architectural d’Oscar Niemeyer qui a su sublimer la poésie de la courbe dans l’art de dessiner pour construire et de dire l’élégance et l’émotion de la sensualité quand on est un architecte inspiré”.