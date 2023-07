Sénégal : l’exploitation des premiers barils de pétrole reportée

La compagnie pétrolière souligne avoir décelé de “nécessaires correctifs “sur les travaux liés au navire flottant de stockage et le déchargement de la production (Fpso).

La date de la production des premiers barils de pétrole, qui était prévue au cours de cette année 2023, est finalement reportée en 2024.

La compagnie pétrolière dit avoir « effectué un examen des coûts et du calendrier de la phase 1 du développement », et a « décelé de nécessaires correctifs sur les travaux liés au navire flottant de stockage et le déchargement de la production (Fpso) », indiquent des médias locaux.

C’est la troisième fois que la production des premiers barils de pétrole a été reportée. Initialement prévue en fin 2022, la date de production du premier baril du champ Sangomar attendu en début d’année 2023 a été repoussée jusqu’en 2023.

Selon les explications données par les autorités, ce changement était consécutif à un affinement de la stratégie de production, consolidée dans le cadre des négociations en cours entre les différentes parties prenantes du développement du champ situé sur les blocs de Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond (RSSD), ajoute la même source.

Pour rappel, le gisement pétrolier de Sangomar a été découvert en 2014 et entre fin 2015 et 2018, l’’évaluation du gisement s’est faite avec le forage de 8 puits. Les réserves récupérables ont été estimées à près de 630 millions de barils de pétrole. Ce gisement qui renferme aussi du gaz naturel associé et non associé dont les réserves sont de l’ordre de 4 TCF (113 milliards de Nm3), a été développé en plusieurs phases.