Rome : La sécurité alimentaire en Afrique au cœur du partenariat Maroc-FAO-Israël

Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de la coalition pour l’alimentation décidée lors de la réunion du G20 à Matera en Italie en 2021 et à laquelle le Maroc est partie prenante, aspire à jeter les bases d’une amélioration de la gestion de l’eau dans un élan de coopération tripartite, au bénéfice des pays africains, indique un communiqué de la représentation du Maroc auprès des agences des Nations Unies à Rome.

Lors de cette rencontre, l’Ambassadeur représentant permanent du Royaume, Youssef Balla, a mis en relief “les perspectives prometteuses de cette collaboration en termes d’efficacité et d’efficience dans la gestion des ressources hydriques mises sous tensions par la multiplication des chocs climatiques en Afrique”.

La représentante permanente d’Israël, Yael Rubenstein, à la tête de la délégation de son pays, a salué la réactivité de la partie marocaine, ainsi que la disponibilité de son gouvernement pour la participation à la concrétisation de ce projet en faveur de la sécurité alimentaire, se félicitant de “l’élan que connaît la coopération entre nos deux pays”.

Pour sa part, la délégation de la FAO, conduite par Enzo Cursio, a souligné l’importance de ce projet, le qualifiant de ”prioritaire” pour la coalition en faveur de l’alimentation (Food Coalition) et d’exemple international chargé d’aspects symboliques et de valeurs politiques.

Les participants à la réunion ont convenu d’accorder une place centrale à la science et l’innovation, qui seraient également portées par le secteur privé, les centres universitaires et de recherche, ajoute la même source.

La Coalition en faveur de l’alimentation est une initiative italienne à vocation multilatérale et multisectorielle, hébergée par la FAO et qui a pour but d’appuyer des “initiatives innovantes visant de garantir l’accès à l’alimentation et d’augmenter la résilience des systèmes agroalimentaires et les rendre plus durables”.