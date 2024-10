Maroc : l’ONCF compte investir près de 9,8 MMDH durant la période 2025-2027 (rapport)

Les prévisions du programme d’investissement de l’Office national des chemins de fer (ONCF) pour la période 2025-2027 s’élèvent à 9,78 milliards de dirhams (MMDH), ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine.

Ce programme, qui se compose d’un investissement de 2,97 MMDH en 2025, de 3,64 MMDH en 2026 et de 3,17 MMDH en 2027, sera dédié, principalement, à l’acquisition du nouveau matériel roulant, la construction des ateliers d’entretien et la maintenance des infrastructures, fait savoir ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des Finances. Selon la même source, ledit programme ne tient pas compte du plan de développement ferroviaire à engager dans le cadre de la préparation à l’organisation de la Coupe du monde 2030 pour un coût estimé à 87 MMDH et intégrant plusieurs composantes notamment l’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) de Kénitra vers Marrakech et le développement d’un réseau express régional (RER) au niveau des agglomérations de Casablanca, de Rabat et de Marrakech.