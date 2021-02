L’agression algérienne ciblant le Royaume et ses symboles reflète les déceptions du régime algérien face aux réalisations du Maroc (El Khalfi)

L’agression de l’Algérie qui vise le Maroc et ses symboles est un signe de l’état de la profonde déception dans lequel se débat le régime algérien, trois mois après les tentatives échouées du “polisario” d’inscrire des victoires illusoires contre le Royaume, et reflète ses tentatives vaines d’exporter sa crise interne vers le Maroc, a souligné Mustapha El Khalfi, ancien ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement.

M. El Khalfi s’exprimait dans le cadre d’un épisode de l’émission “Niqach fi siyassa” (débat sur la politique) du site électronique, hespress.com, consacré aux derniers développements de la question du Sahara marocain, et des causes qui sous-tendent l’acharnement algérien continu sur la souveraineté du Maroc, qui a atteint son paroxysme avec la tentative d’attenter à la personne du Roi Mohammed VI de la part des médias algériens. Cette atteinte ne constitue pas un fait isolé, mais met au grand jour le problème profond qu’éprouve le régime algérien, et le complexe que constituent pour lui les réalisations du Maroc, a analysé M. El Khalfi, ajoutant que cette agression vise à avorter toute réconciliation ou entente au sujet du Sahara marocain.

Le membre du secrétariat du Parti de la Justice et du Développement (PJD), président de la Commission du Sahara marocain au sein du parti, a fait observer que cette “agression abjecte” dénote la position des dirigeants d’Alger et de leurs relais médiatiques, sans implication aucune du peuple algérien, qualifiant de “sans précédent” l’atteinte à la personne du Roi dans l’actuelle conjoncture de tensions que traverse la région. L’expert en la question du Sahara marocain a relevé le degré de la désinformation et du mensonge des médias algériens, et leur recours à dénaturer les faits en arguant que la question du Sahara marocain n’est pas la cause de tout un peuple mais celle d’un régime et d’une monarchie. M. El Khalfi a souligné, à cet égard, que les Marocains ont adressé un message attestant que la question du Sahara fait l’objet de l’unanimité de tous les citoyens qui refusent toute atteinte à son encontre, estimant que la réaction des Marocains souligne que le pari de la division est un pari perdant.

L’ancien porte-parole du gouvernement a noté que la réaction “équilibrée et responsable” des Marocains a conduit certaines parties en Algérie à désavouer l’agression visant le Maroc et son Roi, et a réussi à transmettre le message à l’Algérie. Le message des Marocains, a fait remarquer M. El Khalfi, n’était pas adressé à la chaine TV qui s’est attaquée à Sa Majesté le Roi, mais à ceux qui la commandent, ceux qui raisonnent avec une mentalité militaire belliqueuse envers le Royaume, ajoutant que “le message est adressé à ceux qui cherchent à diviser le Maroc, et portent un projet expansionniste au dépens du Royaume tout en maintenant une situation de tension constante, malgré le fait que notre problème n’est aucunement avec le peuple algérien”.