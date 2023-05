Japon : le G7 engagé en faveur d’un ordre international “libre et ouvert”

Dans un communiqué publié en marge du sommet du G7, organisé du 19 au 21 mars à Hiroshima au Japon, le bloc affirme être “plus uni que jamais” en vue de “relever les défis mondiaux actuels pour un avenir meilleur”.

Le document précise également que les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Canada et l’Italie s’engagent à poursuivre leur soutien à l’Ukraine et à promouvoir un monde sans armes nucléaires.

Les dirigeants du G7 ont aussi publié une déclaration sur l’Ukraine dans laquelle ils “réaffirment leur soutien indéfectible” au pays, assurant qu’ils continueront à “contrer l’impact de la guerre sur le reste du monde, notamment sur les personnes les plus vulnérables”.

Par ailleurs, les dirigeants ont souligné l’importance de “la paix et de la stabilité de part et d’autre du détroit de Taïwan” et ont appellé à une “résolution pacifique de la question”. Ils se sont dits, dans ce sens, “prêts à établir des relations constructives et stables avec la Chine”, affirmant qu’il est nécessaire de coopérer avec Beijing sur les défis internationaux.

S’agissant du désarmement nucléaire et de la non-prolifération, le document souligne que les dirigeants du G7 sont déterminés à “parvenir à un monde sans armes nucléaires, en adoptant une approche réaliste, pragmatique et responsable”.

Concernant l’économie mondiale, les pays du G7 se sont engagés à “surveiller de près” l’évolution du secteur financier et à prendre les mesures nécessaires pour la stabilité financière et la résilience du système financier mondial.

S’agissant du changement climatique, les dirigeants comptent travailler ensemble pour atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, au plus tard. Ils se sont aussi dits “disposés” à oeuvrer avec les pays en développement et les pays émergents pour accélérer la réduction des émissions.