France: Christian Cambon reconduit à la présidence de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat

A ce titre, il occupe plusieurs fonctions, notamment celle de membre de la Délégation Parlementaire au Renseignement ou encore celle de vice-président de la délégation française à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN. Il est également co-Président du Groupe de suivi du Brexit au Sénat et Président du groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc.

M. Cambon a été aussi rapporteur de la Loi de Programmation Militaire (LPM) 2019-2025.

Engagé dans la vie locale, il est maire honoraire de Saint-Maurice (Val-de-Marne) qu’il a dirigée pendant 28 ans. Actuellement, il est conseiller municipal de cette ville.

Au syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF), le sénateur Cambon est Président de la commission des Relations internationales et solidarité du SEDIF.

“Réélu à l’unanimité à la Présidence de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Senat. C’est une marque de confiance de la part de mes collègues. Ce vote m’engage à défendre encore plus nos forces Armées et à développer le rayonnement de la France à travers le monde”, a écrit M. Cambon sur Twitter.

Tenues le 27 septembre dernier, les élections sénatoriales ont porté sur le renouvellement de près de la moitié des sièges du Sénat. Sans surprise, le scrutin a conforté la majorité de droite et du centre qui domine la chambre haute du Parlement français depuis 2014.