FIFA.com : Regragui a façonné en peu de temps un bloc impénétrable qui illumine le mondial qatarien

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a façonné en peu de temps un bloc impénétrable qui illumine le mondial qatarien, a souligné FIFA.com, le site web de l’instance footballistique internationale.

« L’organisation et l’esprit d’équipe dont font preuve les Marocains sont d’autant plus remarquables que leur sélectionneur, Walid Regragui, n’a eu que trois mois pour façonner le bloc impénétrable qui illumine le mondial qatarien », affirme FIFA.com dans un article consacré aux profils défensifs des huit candidats encore en lice pour le titre mondial.

N’ayant encaissé qu’un seul but lors de ce Mondial, en phase de groupes, « la défense marocaine parle d’elle-même », lit-on dans l’article.

« Rien de surprenant à ce que les Lions de l’Atlas, qui ont su conserver leurs cages inviolées face à trois poids lourds européens, la Belgique, la Croatie et l’Espagne, disposent pour l’instant de la meilleure défense de la compétition », fait-on remarquer.

« Même le Portugal et son attaque prolifique, pour l’instant à égalité en tête du classement des buts inscrits avec 12 réalisations, devrait avoir le plus grand mal à faire céder le verrou marocain », estime l’auteur de l’article, pour qui « ce sont souvent les équipes qui défendent le mieux qui remportent la Coupe du Monde plutôt que les équipes les plus spectaculaires en attaque ».

« Les éditions passées montrent qu’il est essentiel de ne pas encaisser de buts pour garantir un succès en Coupe du Monde de la FIFA », argue-t-on.

« Les faits abondent pour soutenir cette thèse. Les Coupes du Monde ne sont pas remportées par les attaques les plus prolifiques, auquel cas les champions en titre seraient belges, pas français. Une défense imprenable, à l’inverse, s’avère décisive dans la victoire finale », précise-t-on.

L’équipe du Maroc affrontera le Portugal, samedi au stade Al Thumama à Doha, avec l’ambition de réaliser un nouvel exploit historique et de s’imposer comme la première sélection arabe et africaine à atteindre le dernier carré de la Coupe de monde.