CGEM : Hicham Zouanat nommé membre titulaire du Conseil d’administration de l’OIT

Président de la Commission sociale de la Confédération, M. Zouanat devient ainsi le premier marocain à être nommé à ce poste, fait savoir la CGEM.

M. Zouanat dispose de 30 années d’expériences en management stratégique des ressources humaines et du Social dans des multinationales et grands groupes marocains spécialisés en FMCG (fast-moving consumer goods).

En plus de son poste de président de la Commission sociale de la CGEM, M. Zouanat est l’ex-président de la Confédération Africaine des RH (CARH) et de l’AGEF (Association Nationale des gestionnaires et formateurs des ressources humaines Maroc).

Il a également présidé aux destinées de la Fédération méditerranéenne des RH et il est membre Fondateur & Vice-Président de l’Institut Marocain de l’Audit Social Maroc (IMAS).

M. Zouanat est aussi membre du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) représentant la CGEM au sein de cette institution.