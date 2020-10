Virus: réinstauration du couvre-feu nocturne dans le grand Tunis

Le grand Tunis est un pôle géographique majeur qui comprend quatre gouvernorats: Tunis, Ben Arous, Ariana et Manouba, de plus de 1,3 million habitants, presque 10% de la population tunisienne, selon les dernières statistiques officielles de 2014.

Durant 15 jours la circulation sera interdite du 21H00 à 05H00 de matin en semaine et du 19H00 à 05H00 le week-end, a précisé le gouverneur de Tunis Chedly Bouallègue.

Selon la même source, les souks hebdomadaires dans le grand Tunis seront fermés, et la prière du vendredi suspendue durant ces 15 jours.

Cette décision a été prise à la suite de l’augmentation considérable du nombre des malades cette dernière semaine durant laquelle ce virus a touché plus de 1.000 cas par jour, selon les statistiques officielles du ministère tunisien de la Santé.

Un couvre-feu a été déjà réinstauré le premier octobre dans les régions côtières de Sousse et de Monastir.

Les appels à prendre des mesures de prévention plus strictes se multiplient de plus en plus sur les réseaux sociaux et des professionnels de la santé ont tiré la sonnette d’alarme, alors que le nombre de personnes en réanimation a atteint 124.

Depuis début mars la Tunisie a enregistré 24.542 cas de Covid-19 dont 364 décès. La majorité des cas ont été recensés après l’ouverture des frontières le 27 juin.

Dès l’apparition des premières contaminations en mars, les autorités ont pris des mesures strictes imposant notamment un couvre-feu national, un confinement général obligatoire et la fermeture des frontières.

A maintes reprises, le Premier ministre Hichem Mechichi a exclu un retour à un confinement général de tout le pays.