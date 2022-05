La guerre en Ukraine et l’inflation ralentissent la croissance dans les régions de la BERD (rapport)

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques régionales, la BERD relève que la croissance dans les régions où opère la banque devrait encore augmenter de 1,1% cette année. Mais cela représente une révision à la baisse de 0,6 point de pourcentage par rapport aux prévisions publiées aussi récemment que fin mars.

La croissance dans ces régions se redressera pour atteindre 4,7 % en 2023, ce qui reflète une nouvelle révision à la baisse de 0,3 point de pourcentage, précise la même source. Toutes les prévisions pour cette année et l’année prochaine sont sujettes à des risques majeurs de baisse au cas où l’ampleur de la guerre s’étendrait ou si le flux des exportations de gaz ou d’autres produits de base en provenance de Russie était plus restreint, prévient l’institution financière. Par exemple, “si les approvisionnements en gaz sont davantage perturbés la production par habitant dans les régions de la BERD en 2022 pourrait être inférieure de 2,3% au scénario de base et de 2% en 2023”, explique le rapport.

De nombreuses économies des régions de la BERD sont fortement dépendantes du gaz dans leur mix énergétique, tandis que certaines économies du Caucase et du sud et de l’est de la Méditerranée dépendent fortement des importations de blé et se sont historiquement approvisionnées en blé en Russie et en Ukraine, ajoute le rapport.

“Pas plus tard qu’en novembre dernier, nous prévoyions une croissance de 3,8% dans nos régions pour cette année”, indique l’économiste en chef de la BERD, Beata Javorcik, notant qu’à l’époque “nous avions précisé que la reprise de l’année dernière et son élan vers 2022 étaient teintés par les inquiétudes liées aux prix élevés des matières premières”.

“La situation actuelle est encore plus préoccupante, avec de nouvelles hausses des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, provoquées par la guerre en Ukraine, qui alimentent davantage l’inflation”, soutient-elle.

De plus, “les ménages les plus pauvres subissent des taux d’inflation encore plus élevés que les autres, car l’alimentation et l’énergie représentent une part plus importante de leur budget domestique”, détaille Mme Jaborcik. En mars, l’inflation moyenne a atteint 11,9 %, un chiffre proche de celui enregistré pour la dernière fois au milieu de la crise financière, fin 2008.

En outre, les prix du pétrole sont élevés et les prix du gaz en Europe dépassent les sommets historiques et sont environ quatre fois supérieurs à ceux des États-Unis, ce qui désavantage les producteurs européens, observe l’organisation qui siège à Londres.