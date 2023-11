La Chine appelle à des efforts conjoints pour améliorer les relations sino-américaines

« Nous espérons que les Etats-Unis travailleront avec la Chine pour ramener les relations bilatérales sur la voie d’un développement sain et stable », a indiqué Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

La Chine suit toujours les principes directeurs du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant proposés par le président chinois pour en matière de relations avec les Etats-Unis, a fait savoir Mme Mao.

« La Chine n’a pas peur de la concurrence, mais nous sommes opposés à ce que les relations entre la Chine et les Etats-Unis soient définies par la concurrence », a souligné la responsable, ajoutant que la concurrence entre grands pays ne correspond pas à la tendance de l’époque et ne peut pas résoudre les défis mondiaux.

S’agissant de la rencontre prévue mercredi entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden, Mme Mao a affirmé que les discussions porteront sur les questions d’importance stratégique, globale et fondamentale pour façonner les relations sino-américaines et sur des questions majeures liées à la paix et au développement du monde.

Les deux dirigeants tiendront mercredi leur première réunion depuis près d’un an, en marge du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) à San Francisco qui accueille depuis samedi et jusqu’à vendredi prochain les 20 autres membres de l’Apec.

Le sommet Xi-Biden fait suite à une série de réunions ces derniers mois entre responsables de haut niveau des deux pays mais ce sera la première rencontre des deux chefs d’État depuis novembre 2022 à Bali.