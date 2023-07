Lutte contre le terrorisme : l’UE renforcera son appui militaire au Niger

Le Niger “sera le premier pays africain” à bénéficier d’une aide européenne afin de doter ses forces en “équipements à caractère létal”, principalement des “munitions sophistiquées pour hélicoptères de combats”, a déclaré Josep Borrell, Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, lors d’une conférence de presse à Niamey.

Sur la “centaine de millions d’euros” d’aide destinée à la sécurité du pays, cinq millions sont destinés à l’achat des munitions de combats et proviendront du Fonds de la facilité européenne pour la paix, a-t-il précisé.

Le chef de la diplomatie européenne a rappelé l’existence des “missions militaires au Niger pour soutenir la formation des effectifs, le maillage territorial et la construction de casernes”.

Selon lui, l’UE “soutient” le Niger pour son “agenda de consolidation démocratique, la bonne gouvernance”, ainsi que “la grande capacité” de son armée “à faire face à l’insécurité”.

Il a insisté sur le rôle “stabilisateur” du Niger “au milieu d’une région vulnérable très instable”.

Mercredi, le président de la République du Niger Mohamed Bazoum s’est entretenu avec M. Borrell qui a annoncé un nouvel appui en aide budgétaire de 66 millions d’euros au Niger.

A l’issue de cet entretien, M. Borrell s’est dit très honoré de pouvoir visiter le Niger en tant que représentant de l’UE tout en appréciant le partenariat qui lie son institution au “Niger qui est un partenaire solide, fiable du point de vue politique et sécuritaire”.

“Nous appuyons énormément le président Bazoum dans sa vision régionale du développement économique qui combine la sécurité avec la croissance, et l’éducation”, a précisé le diplomate européen qui a soutenu que “le Niger est un modèle économique pour le Sahel, notamment pour son développement énergétique, et nous travaillons ensemble là-dessus”.

Il est donc fondamental, a souligné M. Borrell, que “le Niger puisse avoir la souveraineté énergétique, et pour cela, il faut développer l’énergie solaire, et pour cela, j’ai annoncé au président un nouvel apport de 66 millions d’euros d’aide budgétaire directe, et que dans la révision des perspectives financières, nous allons dans les prochaines semaines tout faire pour augmenter l’enveloppe totale que le Niger reçoit qui tourne autour de 500 millions d’euros pour les années 2021-2023”.

Il a rappelé à cette occasion que son institution a “déployé une mission de partenariat militaire et en même temps, continué son appui budgétaire pour l’objectif fondamental du président qui est l’éducation”.

M. Borrell est au Niger dans le cadre d’une visite de travail de 48 heures entamée mercredi. Il se rendra jeudi à Agadez (nord) pour visiter “des projets d’aide à la sécurité”, financés par l’UE.