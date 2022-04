Le Maroc et l’Union des Comores s’engagent à ouvrir de nouvelles perspectives pour leurs relations

Les deux pays ont passé en revue les progrès réalisés dans leur collaboration dans les domaines prioritaires tels que l’enseignement supérieur, l’économie, le commerce, la santé, l’éducation, les affaires islamiques, la formation professionnelle et la culture, et se sont engagés à ouvrir de nouvelles perspectives dans ces domaines à travers une coopération Sud-Sud solidaire et agissante, indique le communiqué conjoint rendu public à l’issue de la 1ère session de la grande commission mixte de coopération maroco-comorienne, tenue jeudi à Dakhla.

Lors de cette réunion, présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue de l’Union des Comores, Dhoihir Dhoulkamal, les deux parties ont souligné l’excellence des relations de longue date et les liens d’amitié, de coopération et de solidarité réciproques tissés entre les deux pays, et exprimé leur ferme détermination à donner une nouvelle impulsion à ces relations.

Les deux pays se sont félicités dans ce cadre de la signature de 11 accords et mémorandums d’entente dans plusieurs domaines, notamment le commerce, la pêche, la formation et l’enseignement supérieur, insistant sur l’importance stratégique de la commission mixte en tant que mécanisme et cadre structuré essentiel pour le renforcement de la collaboration en cours entre les deux pays.

Ils ont souligné la nécessité d’organiser régulièrement des réunions de consultation de haut niveau afin de refléter le partenariat dynamique bilatéral. Les deux parties ont convenu que la deuxième session de cette commission mixte aura lieu à Moroni, à une date qui sera arrêtée de commun accord par voie diplomatique.

Le chef de la diplomatie comorienne s’est félicité de l’étroitesse des liens de coopération et de solidarité agissante entre le Maroc et son pays, en réitérant les vifs remerciements de son gouvernement pour le don royal en matériel médical octroyé à l’Union des Comores en juin 2020, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Les deux parties ont par ailleurs procédé à un échange de vues approfondi sur des questions d’intérêt commun aux niveaux régional et international et se sont félicitées de leurs positions similaires sur les grandes préoccupations régionales telles que le développement, la paix et la sécurité en Afrique, ajoute le communiqué.

Saluant la disposition constante du Maroc à partager avec les autres pays africains son expérience et ses acquis en matière de développement économique et social et à inciter son secteur privé à investir davantage dans le continent, elles ont exalté les efforts constants déployés par le Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, en faveur du développement en Afrique.

Evoquant la situation politique dans le continent, les deux pays ont exprimé leur vive inquiétude quant à la persistance de nombreux foyers de tension en Afrique et leurs effets sur la paix et la stabilité du continent et sur le développement économique et social des peuples africains, réitérant leur détermination à participer aux efforts de règlement et de réconciliations engagés.

L’Union des Comores a exprimé à cette occasion ses vifs remerciements au Roi pour la participation distinguée du Royaume à la conférence des partenaires au développement de l’Union des Comores, qui a eu lieu à Paris les 02 et 03 décembre 2019, et pour sa contribution substantielle au plan “Comores Emergentes à l’Horizon 2030”.