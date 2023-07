La religion, source de quiétude et de paix de l’âme (Abbadi)

“La religion qui se veut une reconnexion interne de l’être humain avec soi même et avec ses semblables est en soi une miséricorde qui permet de s’aimer et de s’intéresser les uns aux autres”, a-t-il précisé dans son intervention lors de la deuxième séance d’une journée d’étude sur l’évolution du discours entre les religions et son renouvellement pour une meilleure connaissance mutuelle, la prise de conscience et la différence de l’autre et l’union autour du mot «ensemble» qui constitue un message adressé à l’humanité entière. Il a, par ailleurs, relevé que l’humanité fait face actuellement à plusieurs défis notamment la guerre, les problèmes environnementaux, la surconsommation et le gaspillage de l’eau ainsi que l’influence de l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux, qui créent “une indigestion de connaissance et une déperdition de l’Homme face à soi même”.

En outre, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas a mis en avant la place centrale de la famille et de l’école dans la préservation de l’individu et sa protection face aux dérives et crises actuelles.

S’agissant du renouvellement du discours entre les religions, le professeur émérite de droit canonique à l’université Pontificale du Latran à Rome, Monseigneur Patrick Valdrini, a relevé la nécessité de s’efforcer à la compréhension de l’autre, ainsi qu’à protéger et à promouvoir la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté.

Il a dans ce cadre évoqué le discours de Sa Sainteté le Pape François à l’occasion de sa visite au Maroc . “ Ici sur cette terre, pont naturel entre l’Afrique et l’Europe, je souhaite redire la nécessité d’unir nos efforts, pour donner une nouvelle impulsion à la construction d’un monde plus solidaire”.

Après avoir mis en avant l’importance de la connaissance de l’autre, Mgr. Valdrini a relevé que la différence et la méconnaissance sont devenues actuellement de réels motifs de rivalité entre les individus.

Organisée en partenariat avec le Dicastère pour le dialogue interreligieux au Vatican et la Rabita Mohammadia des Oulémas, la journée d’étude sur l’évolution du discours entre les religions et son renouvellement pour une meilleure connaissance mutuelle s’est tenu au siège de l’Académie du Royaume du Maroc, en présence d’une pléiade d’experts religieux nationaux et internationaux.

Cette rencontre s’inscrit en droite ligne des Hautes orientations Royales appelant à la promotion de la culture de la coexistence et de la paix et au renforcement du dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions, dans l’objectif de lutter contre l’extrémisme et la violence.

Au programme de cette journée figurent deux séances d’études dont la première porte sur le thème “Nous connaître et nous reconnaître comme frères : le don de nos convergences et le défi des divergences”, tandis que la deuxième est axée sur “Discours entre les religions : nature, finalité et renouvellement”.