Entretien téléphonique entre Macron et XI Jinping

A cette occasion, les deux chefs d’Etat ont rappelé “leur soutien au cadre de référence multilatéral défini par l’initiative ACT-A, avec l’OMS et l’Union européenne”, indique la présidence française dans un communiqué.

Alors que la lutte contre la pandémie nécessite plus que jamais une action résolue de la communauté internationale dans le sens d’un renforcement des systèmes de soins ainsi qu’un appui au développement et à la distribution des tests, des traitements et des vaccins, le président français a “encouragé la Chine à inscrire sa contribution à la réponse internationale, notamment les vaccins, dans ce cadre multilatéral et transparent”, souligne l’Elysée.

Le chef de l’Etat français a par ailleurs, salué, au cours de cet entretien téléphonique, “les progrès accomplis sur le moratoire de la dette des pays les plus vulnérables à la suite de la mobilisation des pays du G20”. Il a souligné, dans ce contexte, “l’importance d’une mise en œuvre de cette initiative par tous les acteurs financiers concernés et, au vu de notre responsabilité collective à l’égard de l’Afrique, de poursuivre cette dynamique lors du Sommet sur le financement des économies africaines qui se tiendra à Paris en mai prochain”, poursuit l’Elysée.

Sur le volet climat, Emmanuel Macron a “salué les objectifs fixés par le Président XI en matière de réduction d’émission de gaz à effet de serre et de décarbonation de l’économie”. Les deux chefs d’État ont convenu d’intensifier leurs échanges sur les questions climatiques et la protection de la biodiversité afin d’enregistrer de nouveaux progrès avant le Congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature de Marseille (UICN), la COP15 sur la protection de la biodiversité de Kunming et la COP26 de Glasgow sur le climat.

Concernant le partenariat stratégique et global franco-chinois, Emmanuel Macron et Xi Jinping ont convenu de l’approfondir dans le but de parvenir à de nouveaux résultats tangibles, en particulier dans les secteurs du nucléaire civil, de l’aéronautique et de l’agroalimentaire.

Emmanuel Macron a insisté, dans ce contexte, “sur la poursuite du rééquilibrage du partenariat entre l’Europe et la Chine après la conclusion des négociations de l’accord global sur les investissements, afin de créer les conditions d’une concurrence équitable et d’améliorer la réciprocité en matière d’accès au marché”.

Il a également souligné “la nécessité de progresser dans les meilleurs délais sur les engagements pris par la Chine s’agissant de la ratification des conventions fondamentales de l’organisation internationale du travail (OIT)”.

Les deux chefs d’Etat ont enfin convenu de renforcer le travail conjoint pour préserver le Pacte d’action globale conjoint (PAGC – JCPOA), dit accord de Vienne sur le nucléaire iranien, et contribuer à la stabilité régionale.