Entre le Canada et le Maroc, 61 ans de relations diplomatiques au service d’un partenariat prometteur

Le Maroc est actuellement le 4ème partenaire économique et commercial du Canada en Afrique. Plus de 4.000 étudiants marocains poursuivent leurs études universitaires au Canada et une communauté marocaine forte de plus de 160.000 personnes vit dans ce pays nord-américain. De part et d’autre, la volonté est ferme pour franchir un nouveau palier.

Dans un message de félicitations à la Gouverneure générale du Canada, Mme Mary May Simon, à l’occasion de la fête nationale de son pays, célébrée récemment, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réitéré Son attachement continu “au raffermissement des excellentes relations d’amitié et de coopération qui unissent le Royaume du Maroc et le Canada”.

En juin dernier, Ottawa a ajouté le Maroc à son programme de l’autorisation de voyage électronique (AVE) qui remplace la procédure de l’octroi du visa classique. Une mesure de nature à renforcer davantage les liens personnels, culturels, économiques, académiques et touristiques entre les deux pays. A l’invitation du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, les cinq consuls honoraires du Maroc dans les provinces canadiennes de l’Alberta, du Nouveau Brunswick, de la Saskatchewan, du Manitoba et de la Colombie Britannique ont effectué récemment une visite d’information et de travail dans le Royaume.

L’objectif de leur déplacement, initié par l’ambassade du Maroc à Ottawa, est de permettre de s’enquérir des atouts et des potentialités économiques et commerciales du Maroc afin de mieux représenter le Royaume au niveau des cinq provinces canadiennes et d’identifier les opportunités de mise en relations d’affaires et d’investissements entre ces mêmes provinces et le Royaume.

A l’issue de cette visite, le consul honoraire dans la province du Manitoba, Philippe Houde, a accordé un entretien à la MAP dans lequel il revient notamment sur les moments forts de cette visite ainsi que sur sa volonté de mettre à profit sa longue expérience dans le tourisme et les affaires pour contribuer à favoriser les liens entre le Maroc et sa province, dont l’emplacement au cœur du Canada en fait un élément clé du corridor de commerce en Amérique du Nord. Les secteurs d’activités principaux du Manitoba sont l’exploitation minière, la fabrication, et l’agriculture.

1- Vous avez récemment visité le Maroc. Pouvez-vous partager quelques impressions, faits saillants et réflexions après ce voyage ?

J’ai été invité dans le cadre d’une visite de travail des consuls honoraires canadiens du Maroc au Canada. Avant ma nomination et au cours de ma carrière, j’ai eu une grande implication dans le secteur du tourisme, le développement des petites entreprises, le développement macroéconomique, l’administration gouvernementale et le développement du commerce.

Sur la base de ces expériences, dire que j’ai été impressionné par ce que j’ai vu au Maroc serait un euphémisme drastique.

Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a mis en œuvre des stratégies réussies pour promouvoir la croissance économique et attirer les investissements étrangers ainsi que pour améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Les principales réalisations comprennent le développement des infrastructures, la mise en œuvre réussie de projets d’énergie renouvelable et l’accent mis sur les établissements d’enseignement de classe mondiale et la croissance du secteur du tourisme.

Bien qu’il y ait eu de nombreux points forts, j’ai été très impressionné par le port dynamique de Tanger, la plateforme des affaires de Tanger Med et la ligne de TGV entre Casablanca, Rabat et Tanger.

J’ai également pu rencontrer de hauts responsables de l’Université polytechnique Mohammed VI de Rabat et j’ai été très impressionné par la rapidité avec laquelle cette installation a été construite ainsi que par son standing de classe mondiale. Une discussion avec des représentants de l’OCP a souligné à quel point l’Office est un moteur économique clé pour le Maroc et son influence positive qui va au-delà de la seule production de phosphate. Le secteur aérospatial est développé et en croissance rapide comme en témoigne une présentation et une visite du GIMAS à Casablanca.

Nous avons également eu une réunion avec les dirigeants de la CGEM et du Conseil commercial Maroc Canada et leur approche encourageante et leur engagement à “faire avancer les choses” étaient très impressionnants.

Les rencontres avec de hauts représentants de l’AMDIE ainsi qu’avec le ministère de l’Investissement ont été extrêmement positives et éclairantes et ont mis en évidence l’approche positive du Maroc vis-à-vis de l’investissement étranger. J’ai senti une forte attitude “ouverte aux affaires”.

2- Le Maroc et le Canada ont commémoré 60 ans de relations diplomatiques bilatérales en 2022. Comment voyez-vous l’évolution de ces relations et leurs perspectives ?

Les relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada au cours des 60 dernières années ont été positives et la célébration de cette relation de 60 ans est quelque chose dont les deux nations devraient être fières. Je constate que cette relation se renforce et présente une opportunité de s’engager dans de nombreux domaines de coopération accrue, notamment le commerce, l’investissement, l’éducation, le développement, y compris l’énergie durable et d’autres échanges culturels.

Nous avons eu une rencontre très instructive au ministère des Affaires étrangères où nous avons eu beaucoup d’informations qui nous permettront de mieux faire comprendre les positions du Maroc au Canada.

Et nous avons été ravis que l’ambassadrice du Canada, Nell Stewart, ait pu passer du temps avec nous à Rabat, ce qui nous a permis de mieux comprendre et d’explorer la relation positive entre le Canada et le Maroc.

Je crois que les deux pays peuvent tirer profit du renforcement de leurs liens économiques et de l’exploration de nouvelles avenues de coopération et de développement commercial.

Et j’encouragerai les touristes canadiens à visiter le Maroc et à explorer son incroyable tourisme !

3- Que signifie pour vous le rôle de Consul honoraire du Maroc ? Et comment comptez-vous contribuer à promouvoir les liens économiques, culturels et les échanges de savoir-faire et d’investissement entre votre province et le Royaume ?

En tant que consul honoraire du Maroc, je servirai de représentant et de lien pour les intérêts marocains dans la province du Manitoba et au Canada. Mes nombreuses années d’expérience m’aideront à favoriser les liens économiques, culturels et sociaux, à promouvoir les opportunités de commerce et d’investissement et à faciliter les échanges entre les deux nations.

En tant que consul honoraire, j’organiserai des forums d’affaires, des événements culturels et des opportunités de réseautage pour réunir des individus, des entreprises et des organisations clés, ainsi que pour fournir des informations et une assistance aux individus et aux entreprises qui cherchent à investir ou à établir des relations d’affaires entre le Maroc et le Canada.

4- Quel impact aura, selon vous, la décision d’Ottawa d’ajouter le Maroc aux pays éligibles à la mesure de facilitation d’accès par avion au territoire canadien?

Des mesures telles que les voyages aériens sans visa jouent un rôle important dans l’approfondissement des liens entre les pays. Ils facilitent le déplacement des personnes pour le tourisme, les affaires et les échanges culturels, ce qui peut entraîner une augmentation des échanges, des investissements et de la collaboration dans divers secteurs.

J’étais très heureux de voir que le 6 juin 2023, Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada a annoncé l’ajout du Maroc au programme d’autorisation de voyage électronique (AVE) du Canada. Cette nouvelle a été reçue très positivement par tous !

Les voyages sans visa entre le Maroc et le Canada peuvent encourager encore plus de personnes à visiter et à explorer les opportunités dans les deux pays. Cette mesure promeut le tourisme, les partenariats commerciaux et les échanges interpersonnels. Sur la base de mes nombreuses années d’expérience dans le secteur du tourisme, je crois que la suppression des obstacles aux voyages contribue à la croissance des relations bilatérales et améliore la compréhension mutuelle ainsi que la coopération. Dans l’ensemble, il s’agit d’un geste très positif de la part du gouvernement canadien.

Je reviens de mon voyage au Maroc enthousiasmé par les opportunités qui s’offrent à nous pour promouvoir les intérêts du Maroc au Canada. J’ai hâte de servir dans mon rôle de consul honoraire. Le meilleur est à venir!