Le ministère vénézuélien du Pétrole a officialisé la signature d’un contrat de partage de production onshore avec la compagnie pétrolière indépendante américaine Hunt Oil, assorti d’une alliance stratégique avec le géant des services énergétiques SLB (ex-Schlumberger) pour la réalisation d’études géologiques et d’optimisation des réservoirs.

Venezuela : Signature d’un accord pétrolier onshore avec l’américain Hunt Oil et partenariat d’ingénierie avec SLB

Accords de production onshore avec Hunt Oil

Le gouvernement vénézuélien franchit une nouvelle étape dans la restructuration et la relance de son industrie énergétique. Le ministère du Pétrole a annoncé la conclusion formelle d’un contrat de partage de production (Production Sharing Contract) avec la société américaine Hunt Oil. Cet engagement contractuel concerne des blocs terrestres (onshore) ciblés, offrant à la compagnie américaine un cadre d’exploitation direct pour développer et extraire les réserves locales.

Cette entente marque une flexibilisation accrue du cadre d’investissement vénézuélien, conçue pour attirer des capitaux étrangers et remobiliser des bassins matures ou sous-exploités grâce à l’expertise d’acteurs indépendants internationaux.

Modernisation technologique et évaluation des réservoirs avec SLB

En parallèle, les autorités énergétiques vénézuéliennes et la compagnie nationale PDVSA ont scellé une alliance technique avec le groupe américain de services parapétroliers SLB. L’accord porte spécifiquement sur des études approfondies de caractérisation et de modélisation des réservoirs.

L’objectif est d’exploiter les technologies numériques de pointe et l’ingénierie de gisement pour évaluer l’état des nappes, freiner le déclin naturel des puits et accroître les taux de récupération dans les principaux bassins pétroliers du pays.

Réintégration accrue des capitaux américains dans le paysage énergétique

Ces deux accords illustrent le renforcement des liens opérationnels entre le secteur des hydrocarbures vénézuélien et les entreprises du secteur de l’énergie basées aux États-Unis.

En articulant concessions d’exploitation directe et partenariats de services technologiques, Caracas cherche à sécuriser les investissements nécessaires pour stabiliser sa production de brut tout en composant avec les paramètres de régulation internationale et les perspectives du marché mondial.