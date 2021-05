Pour le CFCM, la départementalisation un atout pour l’organisation de l’islam de France

Les assises départementales de l’islam de France, qui se tiennent en mai-juin 2021 avec l’accompagnement des préfectures, sont l’occasion pour les acteurs locaux du culte musulman de décider par eux même la nouvelle organisation de l’islam de France.

La mise en place des Conseils Départementaux du Culte Musulman (CDCM) qui seront la base de cette organisation offrira aux instances régionales et nationales la légitimité et la solidité nécessaires pour mener à bien leur mission.

Le président du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), Mohammed Moussaoui, qui a beaucoup oeuvré pour cette départementalisation, forme le voeu de la “déboucher sur une nouvelle forme d’organisation du culte musulman à même de répondre aux nombreux défis et attentes des musulmans de France”.

Les membres des CDCM “doivent être choisis en fonction de leur probité morale, leur compétence et leur disponibilité”, a-t-il souligné.

Et de relever que “les critères qui font références aux origines et aux affiliations ont créé de nombreuses frontières et barrières fictives entre les musulmans de France et ont installé des logiques partisanes préjudiciables à l’islam en France.”

“Aujourd’hui, il faut en finir avec ces critères”, a-t-il ajouté.

Selon Mohammed Moussaoui,” les musulmans de France sauront élire à ces instances des femmes et des hommes qui ont à cœur de réinscrire harmonieusement l’islam dans le paysage cultuel français”, loin de toute instrumentalise.

“Ces instances doivent être débarrassées des enjeux de pouvoir qui les minent de l’intérieur pour les recentrer sur leur vocation unique, celle d’organiser le culte musulman, de défendre ses intérêts et de participer aux côtés des autres cultes et courants de pensée pour le renforcement des liens de fraternité et d’entraide entre tous nos concitoyens”, insiste le président du CFCM.

Pour accompagner cette évolution utile et nécessaire de l’organisation du culte musulman, le CFCM réunira courant juin son Assemblée Générale pour apporter à ses statuts les modifications permettant d’atteindre les objectifs recherchés et organiser dans les plus brefs délais de nouvelles élections.